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Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması: 'Hayat hakkı siyasete malzeme edilmemeli'

Enes Kara'nın arkasında bir video kaydı bırakarak intihar etmesiyle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çok genç ve yetenekli biri, çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de sabırlar versin. Orada şuna dikkat etmemiz lazım. Gençlerimiz ya da herhangi bir birey için intiharın bir sorun çözme biçimi olmadığını altını çizerek ifade etmemiz lazım" dedi.

Gündem 15.01.2022, 13:20
Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması: 'Hayat hakkı siyasete malzeme edilmemeli'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharına ilişkin konuştu. Bakan Yanık, "Genç bir çocuk öldü ve bir iletişim sorunu olduğu öngörülüyor. Bazı vaziyetler siyasetin, politik duruşlarımızın, ideolojik kamplarımızın çok dışındadır, bunlara malzeme edilemeyecek kadar değerlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, Ankara’daki 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gazetecilerle buluştu. Konuşmasında, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın yaşamını yitirmesine yönelik açıklamalara da yer verdi. Enes Kara'nın intiharının tipik bir iletişimsizlik sorunu olduğunu öngördüğünü söyleyen Derya Yanık, "Ortada çok genç ve pırıl pırıl bir çocuk var ve hayatına son vermiş. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmemiz lazım. Bu nedenle çok üzgünüm" diye konuştu

HAYAT HAKKI SİYASETE MALZEME EDİLMEMELİ

Bakan Yanık, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Enes Kara'nın vefatından sonra onunla ilgili yazılan, yapılan yorumlara bakınca açıkçası, 'bir öykünme tetiklemesi yapar mı?' diye endişe etmedim değil. Aileler açısından baktığımızda tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz. Bizim çalışmalarımızda, aile eğitim programlarımızda, Bakanlığın genel olarak sosyal hizmet başlığı altındaki faaliyetlerinin tamamında aile içi iletişim ve toplumsal iletişimin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor ve buna yönelik çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Başka pek çok şeyi konuşabiliriz, tartışabiliriz ama iki önemli durum var.

Genç bir çocuk öldü ve bir iletişim problemi olduğu düşünülüyor. Bazı durumlar siyasetin, politik duruşlarımızın, ideolojik kamplarımızın çok dışındadır, bunlara malzeme edilemeyecek kadar kıymetlidir. Hayat hakkı bunlardan biridir. Enes Kara ve benzer olayları değerlendirirken, hepimizin ideolojileri, dünya görüşü vardır, bu da çok normaldir ama bütün bu kimlikleri bir yana bırakıp, bu kıyafetleri bir yana bırakıp insan ve bu toplumun bir ferdi olarak bakmak zorundayız.

Maalesef Enes Kara'nın da bu tartışmanın bir aracı haline getirildiğini görüyorum, ondan da son derece üzgünüm. Ortada çok genç ve pırıl pırıl bir çocuk var ve hayatına son vermiş. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmemiz lazım. Bu nedenle çok üzgünüm."

KARA'NIN KARDEŞLERİ İÇİN GEREKLİ İNCELEMELER YAPILACAK

Bir gazetecinin, "Enes Kara’nın kardeşleri için aile ile temasa geçilecek mi?" sorusunu yanıtlayan Yanık, "Arkadaşlarımız, lüzumlu araştırmaları, takipleri yapıyorlar. Eğer bizim Bakanlık olarak müdahil olmamızı gerektiren bir vaziyet varsa, lüzumlu desteği, araştırmaları ve çalışmaları yaparız. O manada hiç kuşkuya yer kalmayacak kadar net ifade etmiş olayım" ifadelerini kullandı.

#Enes Kara #intihar #derya yanık #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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