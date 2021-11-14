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Bakan Yanık'tan atama açıklaması

Konya'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, burada engelli atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada bu atamaları 2021 yılı sonunda veya en geç 2022 yılının başında yapmak istediklerini söyledi.

Gündem 14.11.2021, 00:17
Bakan Yanık'tan atama açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Selçuklu Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nın açılış toplantısında partililerle buluştu.

Programa, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, MKYK üyesi Menderes Türel ve 25. Dönem İstanbul Milletvekili Uğur Işılak katıldı.

Ardından Konya Valiliğini ziyaret eden Yanık, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Vahdettin Özkan'la bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile de makamında görüşen Yanık, kentte yapımı devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yanık, temaslarının ardından Karatay Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, insanın birbirine yardımı ve ikramıyla varlığını sürdürdüğünü, bunun toplumu güçlü kıldığını, gençlerin gönüllülük çalışmalarının da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok kadim kültürü olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Konya bu anlamda çok şanslı. Selçuklu medeniyetinin üzerine Osmanlı medeniyetinin kurulup devam ettiği ve izlerini hala her yerde görebileceğiniz bir il. Bizim bunları geliştirerek çoğaltıp geleceğe taşımamız lazım." diye konuştu.

Yanık, Türkiye'nin kendi varlığından daha büyük bir psikolojik cesarete sahip olduğunu anlattı.

"Zor olanla başa çıkmak zorundayız"

Bunun farkında olunması gerektiğine dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte sizler, kendi yaşamak istediğiniz, insan onuruna yaraşan ve herkesin toplumsal refahtan pay aldığı Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceksiniz. Bunlar sürekli birtakım hareketlenmelerin olduğu coğrafyada hiç kolay değil. Zor olanla başa çıkmak zorundayız. Bu coğrafyanın insanı zora alışıktır. Dolayısıyla sizler, bu taşıdığınız kültürel birikimle bunu geleceğe taşıyorsunuz. Geleceği çok daha güzel kılacak çocuklarsınız. Bu kültürel doku çok kıymetli. Bunu geliştirmek, bugünün Türkiye'sine sunmak önemli. Konya'nın gençliği, kendisinden başkası için de bir şeyler yapar. Dolayısıyla güzel ve önemli şeyler yapıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu çalışmaları çoğaltarak devam ettirin."

Bakan Yanık, daha sonra Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etti.

Eğitim gören otizmli bireylerin çalışma ve eğitim odalarını gezen Yanık, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yanık, engelli vatandaşlarla alakalı çalışmaları Bakanlık olarak çeşitlendirmeye, ihtiyaçlara göre belirlemeye ve ihtiyaca uygun şekilde hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.

Aile odaklı sosyal hizmet

Bu kapsamda SOBE'yi ziyaret ettiklerini dile getiren Yanık, "Bakanlık olarak, sosyal hizmetlerin tamamında öncelikli olarak birey ve aile odaklı, yani kişinin ihtiyacına dönük ve eğer mümkünse aile çevresinden, kendi sosyal çevresinden kopmadan sosyal hizmetlerimizi sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli bireylerle alakalı yapılan çalışmalardan birinin de aile odaklı sosyal hizmetler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun ne demek olduğundan bahsedeyim. Engelli bireylerimiz kendi ortamında kalmaya devam edebilecekse bu ortamda tutup, hem engelli desteği hem de engelli bakım desteği sağlıyoruz. Eğer bu mümkün değilse bakım ve rehabilitasyon için kuruluşlarımıza alarak, engelliliğin çeşidine ve derecesine uygun eğitim ve rehabilitasyon uygulanıyor. Engellilerimizin en son 2020 yılının ocak ayında kamuda istihdamını yapmıştık. Araya maalesef uzun bir pandemi süreci girdi. Şimdi tekrar kamu kurum ve kuruluşlarımızdan engelli istihdamı için ihtiyaç kotalarını topluyoruz. Yeterli sayıya ulaşıldığında, 2021 yılı sonunda veya en geç 2022 yılının başında engelli atamalarını da yapmak istiyoruz."

Kaynak: AA
#derya yanık #atama
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