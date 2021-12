Bakan Yanık: 'Engelli ve yaşlılarla ilgili yol haritamızı yeniden yapılandıracağız'

Bakan Yanık, başkanlığını yaptığı "Sivil Toplum Buluşmaları"nın 4. toplantısında yaptığı konuşmada, kadın, çocuk, göç ve insani yardım, engelli vatandaşlara yönelik tematik toplantılar düzenlediklerini, sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiklerini, onların değerlendirme ve görüşlerini, sahadan gözlemlerini aldıklarını ifade etti.Bakanlığın bütün hizmet alanlarını kapsayacak şekilde ilk defa oluşturacakları Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı için bu buluşmaları sürdürdüklerini dile getiren Bakan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın sosyal hizmet başlıklarının tamamı neredeyse dezavantajlı gruplara olarak yönelik. Dolayısıyla bu anlamda paydaşların katkılarını, yorumlarını doğal olarak çok daha fazla önemsiyoruz. Biz de ön yargısız şekilde bütün sorunları ve görüşleri masaya yatırmak ve ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Oluşturacağımız vizyon belgesi ve eylem planımız için yapacağınız her katkıyı hassasiyetle değerlendireceğimizden hiç şüpheniz olmasın.Ülkemizde engelli ve yaşlı hakları için verilen toplumsal mücadele her ne kadar tarihi bir geçmişe sahip olsa da bu konularda hak temelli yaklaşımla kapsamlı ve süreç odaklı çalışmaların başlatılması ancak bizim hükümetlerimiz döneminde gerçekleşti. Bizler, her alanda geliştirdiğimiz insanı odağına alan bakış açımızla ve kendimize olan güvenimizle zincirinden ve komplekslerinden kurtulan bir Türkiye'nin inşasında yer aldık. Nihai hedefimiz kaynaklarımızı ve gücümüzü, bütün vatandaşlarımızın huzuru ve saygınlığı için bir güce ve bir imtihana dönüştürmek."

Son 19 yıl zarfında sosyal hizmetler alanında kat ettikleri yolun, bu yöndeki gelişmeleri çok net çizgilerle ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Sosyal hakların ve politikaların toplumdaki dezavantajlı kesimleri güçlendirmesi için atılan adımlar süreç içinde topluma gerçek anlamıyla yeni ufuklar açmaya, yeni bir motivasyon oluşturmaya başlamıştır." dedi.

Bakan Yanık, bugün ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unun 65 yaş üstünden, yüzde 7'sinin ise engelli vatandaşlardan oluştuğunu, dünya nüfusu içindeki engelli oranının ise yüzde 15, yani 1 milyar insanın dünyada engelli olduğunu aktardı.

- "Otizm Eylem Planı'nın ikincisini 2022 yılında uygulamaya koyacağız"

Her zaman her türlü dezavantajla alakalı mücadele ederken, sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu'na değinerek, şunları kaydetti:"Böylece yasal altyapıyı çok kapsamlı ve sağlam bir şekilde oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2007 yılında BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden birisi bizdik. 2010'da engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı Anayasal güvence altına aldık. 2015 yılında Engelli Hakları Sözleşmesi İhtiyari Protokolü'nü onaylayarak, engelli vatandaşlarımıza, Engelli Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru hakkını getirdik. Bu süreçte tüm paydaşların katılımıyla 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı'nı hazırladık. Otizm Eylem Planı'nın ikincisini de 2022 yılında uygulamaya koymuş olacağız."

Türkiye'de 128 gündüzlü bakım merkezinden 1251 engelli vatandaşın yararlandığını, resmi ve özel olmak üzere 398 bakım merkezinde 32 bin engelliye yatılı bakım hizmeti verildiğini anlatan Bakan Yanık, ayrıca engelli vatandaşları bir yıl içinde 30 güne kadar kuruluşlarla ücretsiz misafir ettiklerini söyledi.

Bakanlığın son 19 yılda yürüttüğü proje ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, yaşlılara yönelik hizmetlerin kapsamını genişletecek şekilde adımlar attıklarını, alzaymıra yönelik geliştirecekleri hizmet modelleri ve politikalara yön vermek üzere Ulusal Alzaymır Eylem Planı'nın hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

- "Huzurevlerindeki hizmet kalitemiz artık iftihar edilecek bir boyuta gelmiştir"Bakan Yanık, 2022 yılında Yaşlılar İçin Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi'ni hayata geçireceklerini ifade ederek, "Huzurevlerindeki hizmet kalitemiz şükürler olsun bugün artık iftihar edilecek bir boyuta gelmiştir. Huzurevlerimizde Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının, diğer ülkelerin rakamları ile kıyas kabul etmeyecek şekilde ki dünya ortalaması yüzde 31-82 arasında değişiyordu, bizde yüzde 4'ün altında. Bu da bu kolektif çalışmanın bir sonucu." diye konuştu.

Yaşlılık Vizyon Belgesi ile yaşlılık politikalarının temel parametreleri arasına aktif ve sağlıklı yaşlanmayı da eklediklerini ve bu doğrultuda çalışmaları çeşitlendirdiklerini anlatan Bakan Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dijital ve finansal okuryazarlık kapsamında paydaşlarımızla iş birliği içerisinde yaşlılarımızın ihtiyaçlarına göre eğitim programları hazırlıyoruz. Huzurevlerimizdeki yaşlılarımız için, pilot huzurevlerinden başlayarak Dijital Bahar teknoloji odaları kuruyor, teknolojiye adaptasyonlarını sağlayacak imkanlar oluşturuyoruz.

Ülkemizde bugün yaklaşık yüzde 9 olan 65 yaş üzeri nüfusun, 2023'te yüzde 10'u aşması, 2050'de yüzde 21'e ulaşması bekleniyor. Bu gerçekler çerçevesinde, gerek aktif ve sağlıklı yaşlanma gerekse sosyal içerme perspektifiyle hazırladığımız 2030 Yaşlanma Vizyon Belgemiz, önümüzdeki sürecin yeni kilometre taşlarını oluşturacaktır. " dedi.

- "Amacımız ülkemizi sosyal refahın en güvenilir adresi yapmak"Bakanlığın en önemli paydaşı olan sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini, Sivil Toplumla İş Birliği Daire Başkanlığı çatısı altında artık daha da güçlendireceklerini belirten Bakan Yanık, "Sivil Toplum Buluşmaları'nın sonucunda Bakanlığımızın tüm hizmet birimlerine yönelik olarak çıkarılacak Sivil Toplum Vizyon Belgemiz ve Eylem Planımızla, engelli ve yaşlılarla ilgili yol haritamızı da yeniden yapılandıracağız. Amacımız; ülkemizi engelli, yaşlı, kadın, çocuk, herkes için sosyal huzurun ve sosyal refahın en itibarlı, en güvenilir adresi yapmak." diye konuştu.

Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Basri Alagöz de Sivil Toplum Buluşmaları'na ilişkin sunum yaptığı toplantıya, engelli ve yaşlı alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.