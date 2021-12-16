banner38

Bakan Yanık: 'Aile ortamı sıcaklığında koruma ve bakım hizmeti veriyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2002'de koruma altındaki 20-25 çocuğa 1 bakım personeliyle hizmet verirken, bugün 2 çocuğa 1 bakım personeliyle hizmet verildiğini söyledi.

Gündem 16.12.2021, 14:57 16.12.2021, 14:59
Bakan Yanık: 'Aile ortamı sıcaklığında koruma ve bakım hizmeti veriyoruz'

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların en değerli varlıklar olduğunu belirterek, her çocuğun ailesi yanında sağlıklı bir şekilde büyümesi, en iyi şartlarda eğitim görmesi, çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı bir birey olarak yetişmesini arzuladıklarını kaydetti.

Sosyal hizmetlerde aile odaklı anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Yanık, şu bilgileri verdi:

"Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak, koruma hizmetlerimizin temelini oluşturuyor. Çocukların hem fiziksel hem de psikolojik ve ahlaki gelişimi için gerekli şartları, öncelikle aile ortamıyla sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın öz aileleri ve akrabaları yanında bakılmalarının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile ve evlat edindirme gibi aile odaklı hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağlıyoruz. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda çocuklarımıza ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunuyoruz."

Çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine, 2002'den itibaren aile ortamına en yakın ev tipi hizmet birimi olan çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerine geçildiğini hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Bugün korumamız altındaki tüm çocuklarımıza 1193 çocuk evi, 112 çocuk evleri sitesi ve 66 çocuk destek merkezi olmak üzere ev tipi yapılarda, aile ortamı sıcaklığında koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Fiziksel dönüşüm çalışmaları ile personel yapılarında da önemli değişiklikleri hayata geçirdik. 2002 yılında 20-25 çocuğa 1 bakım personeli ile hizmet verirken, 2007 yılında 7, 2010 yılında 4, bugün ise 2 çocuğa 1 bakım personeli ile hizmet veriyoruz."

Yanık, bugün psikoloji, çocuk gelişimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet gibi programlardan mezun bakım personellerinin kuruluşlarda görev yaptığını belirtti.

Personel eğitimlerine çok önem verdiklerine işaret eden Yanık, "Bakım personelinin niteliğinin artırılması amacıyla oryantasyon eğitimleri ile 6 ayda bir hizmet içi eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bakım personeli için alanında uzman kişilerin katılımı ve desteği ile ilk kez 8 modülden oluşan standart bir eğitim rehberi hazırladık ve eğitici eğitimleri verdik." ifadesini kullandı.

Vardiya sistemini hayata geçirdiklerine bildiren Yanık, "Mümkün olduğunca aynı çocuklara aynı bakım personellerinin hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylece birebir bakım hizmeti verilmesine, çocuklarımız ile bakıcıları arasında bir bağ oluşmasına olanak sağladık." bilgisini verdi.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı #koruma altındaki çocuklar
Yorumlar (0)
banner35
5
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 15 22
11. Boluspor 16 21
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 16 18
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8