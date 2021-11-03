Bakan Yanık açıkladı: Binden fazla gencin ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, daha önce bu alanda iki atama yaptıklarını hatırlattı.

Bugün gerçekleştirilen üçüncü atama kurasının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Yanık, gençlerin yaşadığı heyecanı kendisinin de hissettiğini söyledi. Yanık, "Sizlerin başarısı bizim için bir gurur vesilesi. Sizin başarınız bizim gururumuz. Sizin geleceğiniz ülkemizin geleceğidir. Bugün, devlet korumasından yararlanan gençlerimize sağlanan istihdam hakkı ve imkanlarıyla, dayanışma kültürümüzün güzel bir örneğini veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakması, milletimiz ve hükümetimiz için her zaman öncelikli meselelerimizin başında geliyor." dedi.

Her bir gencin fert olarak önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler de bütün değerlerini 'insanı yaşatma' anlayışıyla yoğurmuş bir geleneğin temsilcileri olarak bu kıymetin farkındayız. Bu yolda toplumun her kesimini, her bir vatandaşımızı onurlu bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin kendileriyle ilgili kurdukları hayallerin güzel bir parçası olmaya gayret ediyoruz.