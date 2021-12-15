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Bakan Yanık açıkladı! 517 kişi atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Gündem 15.12.2021, 17:08
Bakan Yanık açıkladı! 517 kişi atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugünkü 517 atamamızla birlikte kamudaki toplam istihdamımız inşallah 46 bin 644 kişiye ulaşacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık binasında noter huzurunda gerçekleşen "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Yanık, bütün şehitleri ve ahirete irtihal eden gazileri rahmetle andı, kahraman gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu söyledi. Yanık, bugün yeni bir başlangıcın heyecanının yaşandığını belirterek "Yol haritamızın belirlendiği, hayatımızın üreterek ve topluma faydalı olacak şekilde şekillendiği önemli bir gün. Hepiniz için, hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ne zaman vatana bir tehdit, saldırı veya ihanet teşebbüsü olsa topyekun kahramanlık destanı yazmanın, bu milletin ortak hasleti olduğunu ifade eden Yanık, "Bu haslet, kuvveden fiile dönüşüyor." diye konuştu.

Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı için ölümünden üç veya dört ay kadar önce, "O benim eserim değil, milletimin eseridir. Milletimin malıdır. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dediğini anımsatan Yanık, "Biz, her seferinde Allah muhafaza tabii ki 'İstiklal Marşı yazdırmasın.' duasıyla beraber gerektiğinde her seferinde bir İstiklal Marşı yazacak cesareti de ortaya koyan bir milletiz, şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, bu vesileyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Milli Şair Ersoy'u bir kere daha rahmet, hayır ve minnetle andığını ifade ederek İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünün de kutlu olması temennisinde bulundu.

- "İstiklal ve istikbal davamıza sahip çıkmak milli bir şuurdur"

Bakan Yanık, dünyanın bir dönüm noktasında ve Türkiye'nin bu tarihi dönemecin odağındaki ülkelerden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Duruşuyla ilkeleriyle dünyaya söylediği sözlerle artık güçlü ve belirleyici ülke olmak özelliğini taşıyor. Bu ortamda istiklal ve istikbal davamıza sahip çıkmak milli bir şuur, bir sorumluluk meselesi aynı zamanda. İstikbalimiz, tüm dünyayı adalete, kardeşliğe, iyiliğe çağıran, dünyayı huzur ve güvenden yana besleyen bir gelecek tasavvurunu içeriyor. Yaşadığımız Anadolu toprakları, bizi bu ruh ve anlayışla yoğurarak bugün tam anlamıyla tarihi bir eşiğe, bir dönüm noktasına getirdi."

Yanık, millet olarak, bunun ne kadar değerli olduğunu bildiklerini ve bu şekilde heyecanlarını diri tutmayı başardıklarını aktararak bu sayede yarınların bugünden daha iyi olacağına inandığını vurguladı.

- "Şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının da temsil ettikleri milli ve manevi değerler sebebiyle bu süreçlerde her zaman en kıymetliler olduklarını söyledi. Bakan Yanık, şöyle konuştu:"Bugüne kadar sizlere layıkıyla hizmet edebilmek ve haklarınızla ilgili iyileştirmeler yapabilmek için de hep bir gayret içinde olduk. Bildiğiniz üzere 2002 yılında şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdığımız gibi atamalarımızda herkesi düz memur olarak değil eğitime göre yani kariyer atamalarına başladık. Bunun yanında atamaları süresiz hale getirdik. Bugünkü 517 atamamızla birlikte kamudaki toplam istihdamımız inşallah 46 bin 644 kişiye ulaşacak. Bu yıl içinde 1863 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam etmiş olacağız. Sadece kamuda istihdam değil, farklı alanlarda da imkanlar sunuyoruz. Elektrik, su ücretlerinden indirim hakkı, ücretsiz toplu ulaşım hakkı, psiko-sosyal destek hizmetlerin sağlanması gibi birçok destek ve imkanı da sizlere ulaştırıyoruz. Faizsiz konut kredisi gibi farklı uygulamalarla hayatınızı kolaylaştıracak hizmetleri sürekli geliştirmeye çalışıyoruz."Şehit ve gazilerin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerinin de önem verdikleri konulardan bir diğeri olduğuna işaret eden Yanık, "Bunun için üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimlerde eğitim ücretinden muafiyet sağlıyoruz. Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız, özel orta öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanından yani ücretsiz eğitim kapsamından yararlanabiliyor. Bakanlık olarak, bütün bu çalışmalarımızla sizlere hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bu çalışmaları geliştirebilmek ve daha verimli hale getirmek için elimizden geleni gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz." dedi.

Yanık, atama tekliflerinin sonuçlarına, bugün saat 17.30'dan sonra Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi. Bu sonuçların bütün hak sahipleri ve Türkiye için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Yanık, şunları kaydetti:

"Vatana hizmet, aidiyetin önemli göstergelerinden biridir. Biz, vatanımıza sevgimizi en çok çalışan, en çok üreten, aldığı sorumluluğu en iyi yerine getiren olarak da gösteririz. Dolayısıyla bugün ve bundan önce atanan kardeşlerimizin, aldıkları sorumluluğu, herkesten daha iyi ve herkese örnek olacak şekilde yerine getireceklerine olan inancım da tam. Ataması yapılan arkadaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, Rabb'im inşallah güzel günlerde bir arada olmayı nasip eder."

Bakan Yanık, konuşmasının ardından sahneye gelen ataması yapılacaklarla birlikte butona bastı. Ataması yapılanlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekildi.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı #şehit #gazi #atama
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