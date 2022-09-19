Bakan Vedat Bilgin tarihi teyit etti: EYT aralıkta Meclis'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ETY sorununun aralık ayında Meclis’e getirileceğini söyledi. Kırşehir’de, ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’ sloganıyla yapılan Ahilik Haftası etkinlikleri kapanış programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldı. Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada, ekonomide, üretim, tüketim ve ticaretin düzenlemesi sorununun çözülmesinde Ahi Evran’ın etkili olduğunu belirtti.

EMEKÇİLERİ SEVİNDİRECEĞİZ

Bakan Bilgin, aralık ayında ETY sorununun Meclise geleceğini de belirterek, "Türkiye enflasyonun tahribatına karşı üretici ve esnafımızı koruyacağız. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorununu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.