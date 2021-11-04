Bakan Varank'tan sert tepki: Ben ailemden şehit verdim terbiyesiz adam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

İmalı film örneği

Dün akşam saatlerinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldüğü iddiaları üzerinden yürütülen çirkin kampanyaya ilişkin gelişmeler halen gündemde iken, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Bakan Varank'a 'Cumhurbaşkanını kutsallaştırma' ithamında bulundu ve bir diktatörün ölümünü konu alan 'Viva Zapata' filmini örnek verdi.

"Kendi değerlerine başkalaşmış"

Şener'in skandal imasına yanıt veren Varank, "Ben bu ifadenin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inancımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılamaz. Sayın Şener kendi medeniyet değerlerine başkalaşmış" diye konuştu.

Öte yandan tansiyonun yükseldiği oturumda Bakan Varank'a "Sen FETÖ'nün hesabını ver" ifadelerini yönelten CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam oldukça sert bir yanıt aldı.

"Ben ailemden şehit verdim terbiyesiz adam"

Bakan Varank, İslam'a şu sözlerle cevap verdi:

"FETÖ'nün hesabını sen ver. FETÖ mücadelesinde ben ailemden şehit verdim. Terbiyesiz adam."

Bakan Varank'ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz gecesinde şehit olmuştu.