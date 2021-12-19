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Bakan Varank'tan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'na ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla iki yıl önce ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde (KTEB) 70 bin metrekarelik alana inşa edilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'na ziyarette bulundu.

Gündem 19.12.2021, 10:16
Bakan Varank'tan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'na ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN mühendisleri tarafından deniz araçları için tasarlanan stabilize platforma sahip 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek ile 40 mm bomba atar entegre edilebilen yeni nesil Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemini test etti.

Fabrikanın Ar-Ge merkezini de ziyaret eden Varank, savunma sanayisi alanındaki yenilikçi projeleri inceledi. ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Varank, ASELSAN mühendisleri tarafından deniz araçları için tasarlanan stabilize platforma sahip 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek ile 40 mm bomba atar entegre edilebilen yeni nesil Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemini test etti. Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip olan sistem, Varank'ın kumanda ettiği testi başarıyla geçti.

Varank, yaptığı açıklamada, fabrikanın yakın zamanda üretime geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Konya ciddi ihracat yapabilen, sanayi sektörünün çok yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bir şehrimiz. Konya'nın sanayisini daha katma değerli hale getirmek üzere ASELSAN'la Konya'daki sanayiciler, birlikteliğe gittiler ve ASELSAN Konya'yı kurdular. Bu fabrika üretime geçti, tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin ihtiyacı olan stabilize kule sistemleri üretmek üzere açıldı. Şu anda arkadaşlarımız faaliyetlerine devam ediyor. Biraz önce bir stabilize kule sisteminin testini gerçekleştirdik."

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında çok ciddi atılım içinde olduğunu vurgulayan Varank, yerlilik oranlarını ve kritik teknolojilerdeki dışa bağımlılığı bitirerek sanayisini daha da ileri götürme yolunda büyük bir gayret içinde olduğunu söyledi.

Varank, ASELSAN Konya'nın ve KTEB'in ilk kurulumundan itibaren bakanlık olarak bütün süreçlerde Konyalı sanayiciye yardımcı olmak üzere büyük bir gayret gösterdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada hem sivil toplum kuruluşlarımızın hem Konya Büyükşehir Belediyemizin büyük bir gayreti oldu ve bu gayret sayesinde de burada, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın içerisinde bulunuyoruz. İnşallah bu bölgeyi daha da ileri taşımak istiyoruz. Burası yüksek katma değerli üretimde Ar-Ge'nin de yapılabildiği daha katma değerli ürünlerin üretilebildiği bir bölge olsun istiyoruz. Bu manada da önümüzdeki dönemde şehrimize, ülkemize yeni müjdelerimiz olacak. Daha önce ilan etmiştik; TÜBİTAK bu bölgeye gelecek. Onunla birlikte buradaki ekosistemi de genişleterek hem ASELSAN Konya hem de diğer firmalarımızla birlikte yüksek teknolojinin geliştirildiği, üretildiği, tüm dünyaya ihracatın yapıldığı bir endüstri bölgesini ülkemize kazandırmış olacağız."

Bakan Varank'a ziyaretinde, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü de eşlik etti.

Kaynak: AA
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı #Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi #ASELSAN
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