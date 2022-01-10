Bakan Varank'tan Ali Babacan'a tepki: "Ah Fren Ali ah!"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde TOGG ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. TOGG'un yerli üretim olmadığını iddia eden Babacan, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" demişti.

''AH FREN ALİ AH''

Babacan'ın bu açıklamalarına yanıt ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 milyar dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" ifadelerine yer verdi.