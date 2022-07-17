Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun tercümanı hedef almasının sebebi başörtülü olması

Daha önce memur ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef aldı.

Abushanab''tan 'Tercüman hanım kız' diye bahseden Kılıçdaroğlu, "Toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. " ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK'TAN TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HaberTürk TV'ye telefonla bağlanarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Bakan Varank, "Başka hiçbir tercüman gündeme getirilmezken, ve başka hiçbir önemli toplantı gündeme getirilmezken... Burada gerçekten ben de beraber çalıştığım için tanıdığım ve iki dile de hakimiyeti çok fazla olan hatta yabancı lider tarafından 'Ne kadar güzel İngilizce konuşuyorsunuz' diye takdir edilen bir tercümana 'hanım kız' diyerek bir kere meslek sahibi bir kadının küçümsenmesi var." ifadelerini kullandı.

"SEBEBİ BAŞÖRTÜLÜ OLMASI"

"İkinci husus burada siyasi bir meselenin hesabının tercümandan sorulması var." diyen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiye kadar onlarca tercüman kullanılmışken neden başka hiçbir tercüman gündeme gelmiyor da burada Fatıma Hanım gündeme geliyor? Bunun tek sebebi var. Hanımefendinin Merve Kavakçı'nın kızı olması ve başörtülü olması. Bundan başka hiçbir sebep yok. Dünyada da bir tercümandan hesap sormaya çalışan başka bir siyasi lider de herhalde olmamıştır."