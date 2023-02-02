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Bakan Varank: İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, "İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda." ifadesini kullandı.

Gündem 02.02.2023, 16:22
Bakan Varank: İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sırada

Bakan Varank, açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı "7. Tematik Kış Kampları" kapsamında Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nı ziyaret etti.

Kampa katılan öğrencilerle bir araya gelen Varank, Bakanlığının faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi verdi, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Varank, Türkiye'nin "Milli Uzay Programı"na dair de konuşarak, Türkiye Uzay Ajansının, Milli Uzay Programı'nı yürüten kuruluş olduğunu anımsattı. Burada Türkiye'nin uzay kabiliyetlerini artırmak için farklı programlar uyguladıklarını anlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan biri de Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk vatandaşının gönderilmesi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek vatandaşlarımızın isimlerini açıklayacak. Turistik bir seyahat için değil, istasyona giderek burada Türkiye'de geliştirilmiş ama uzay ortamında test edilmesi gereken deneyleri orada hayata geçirecekler. Ay yıldızlı al bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taşımış olacaklar."

Varank, ay misyonu gibi farklı programlarla Türkiye'yi uzay yarışında geri bırakmamak için gayret gösterdiklerini belirterek, uzayın diplomasinin en önemli alanlarından olduğunu bildirdi.

Dünyada, ülkelerin uzaydaki hak ve menfaatlerinin konuşulduğunu ifade eden Varank, "Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerde 'Ülkeler uzayda nasıl bir araya gelecek, nasıl uzay hukukunu hayata geçirecek?' Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var." ifadesini kullandı.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'nin kalkınmasında önemli 2 başlıkta faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin, üretim altyapısı olarak bölgesinin en önemli ülkelerinden olduğuna dikkati çekti.

"Üreterek satabilen bir ülkeyiz"

Türkiye'nin 254 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke olduğunun altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"İhracatımızın yüzde 95'ini de sanayi ürünleri oluşturuyor. Üreterek satabilen bir ülkeyiz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Türkiye'nin bu üretim altyapısı, hem bölgesinde hem dünyada Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdı. Şu anda bütün global markalar Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz müthiş bir ivmeyle hareket ediyorlar. Sanayi politikalarından sorumlu bir bakanlığız. Organize sanayi bölgeleri kuruyoruz, şirketlere teşvikler veriyoruz. Bunun yanında Bakanlığımızın bağlı bir kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü ile hem ulusal standartları belirliyoruz. Uluslararası belgelendirme faaliyetleri yapıyoruz. Teknoloji, tüm sektörleri dikey kesen bir alan. Teknolojiyle iç içe olmayan hiçbir konudan bahsetmemiz mümkün değil. Diplomasi de aslında bunlardan bir tanesi. Biz Türkiye'de teknoloji politikalarından ve bunların uygulamalarından sorumlu bir bakanlığız."

Varank, fikirlerini ticarileştirmek isteyen gençler başta olmak üzere, şirketlere AR-GE destekleri verdiklerini belirterek, yine şirketler kendi bünyelerinde AR-GE ve tasarım yapıyorlarsa bunları da desteklediklerini bildirdi.

TÜBİTAK'ın, Bakanlığın bağlı kuruluşu olduğunu hatırlatan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de AR-GE ile ilgili bütün alanlarda sorumlulukları var. Genç bir arkadaşımızın üniversitede yaptığı araştırmanın desteklenmesinden dünyanın en büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'in düzenlenmesine kadar TÜBİTAK'a bakan bir yön var, üniversitedeki araştırmalar, hocalarımızın yazdığı makaleler, yurt dışında yapılan çalışmalar ile ilgili verdiğimiz destekler var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yürüttüğümüz faaliyetlerin bir kısmında da TÜBİTAK ile önemli etkinlikler yapıyoruz. En son Bireysel Genç Girişimci Programı'nda 'spor' başlığında bir çalışma yaptık. Genç girişimcilerin AR-GE faaliyetleri sonucu çıkarttıkları ürünleriyle ilgili bir ödül töreni düzenledik. Bugün bir genç arkadaşımız bir ticari işletme kuracaksa KOSGEB'e başvurabiliyor. Bir fikri var, bunu şirketleştirmek istiyor, bu genç arkadaşlarımızı teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde misafir ediyoruz. Aynı zamanda KOSGEB ile TÜBİTAK ile farklı destekler verebiliyoruz."

"Burslarımızla, desteklerimizle genç arkadaşlarımızın her zaman yanındayız"

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hayata başlarken risk alabilen gençlerin bir numaralı Bakanlığı olduğunun altını çizerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının bir faaliyetindeyiz. İçinde gençlik geçiyor, gençlerimizle ilgililer. Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak her zaman şunu söylüyorum. Biz aslında gençlerin bir numaralı bakanlığı olarak kendimizi görüyoruz. Burslarımızla, desteklerimizle genç arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların hayatına dokunacak ne varsa bunlarla ilgili emin olun Bakanlığımızda mutlaka bir başlık vardır." ifadesini kullandı.

Kalkınma Ajansının bir web sitesini hayata geçirdiğini belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Diyelim ki bir fikriniz var. 'Acaba buna devlet destek veriyor mu?' diye araştırdığınızda girip bunun bilgisini alabileceğiniz, soru sorduğunuzda bir uzmandan bunun bilgisini alabileceğiniz bir portal, 'yatirimadestek.gov.tr'. Bu web sitesinden herhangi bir destek, bu burs da olabilir, yatırım kredisi de, farklı Avrupa Birliği programları da olabilir. Eğer bir fikriniz varsa, eğer kendinize güveniyorsanız, 'Ya ben sosyal medyada şöyle bir şey gördüm bu alanlara yönelebilir miyim?' diye düşünüyorsanız bilgi edinebileceğiniz bir site."

Varank, her yıl Antarktika kıtasına bilim seferleri düzenlediklerini anımsatarak, bunun 7'incisinin 2 gün önce başladığını hatırlattı.

Sefere katılan bilim insanlarının yanında Liselerarası Kutup Yarışması'nda birinci olan 3 lise öğrencisini Antarktika'ya uğurladıklarını bildiren Varank, öğrencilerin yarışmada birinci oldukları deneyi, kutuplarda hayata geçireceklerini ve kendi deneylerini uygulama imkanına sahip olacaklarını kaydetti.

"İHA'larda bir numaralı ülkeyiz"

Türkiye'nin, savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda. Her gelen uluslararası heyet, 'Bizi BAYKAR'ın fabrikasına götürün.' diyorlar. Neden? Biz sahada oyun değiştirici bir teknolojiyi Türkiye olarak geliştirdik. Bunu üretiyoruz, bunun etkilerini de her alanda görebiliyoruz. Ülkeler, İHA alanıyla ilgilenmezken, biz, Türkiye olarak İHA alanına yatırım yapmaya başladık. Yani doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmaya başladık. Eğer doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız emin olun başarısız olma şansınız yok. Biz doğru zamanda İHA teknolojisine yatırım yaptığımız için dünyada İHA'larda bir numaralı ülke konumuna geldik.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'yi büyük bir değişim ve dönüşümle bölgesinde önemli bir güç haline getirmek istiyoruz. Türkiye'nin Otomobili'nin elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde bize gülenler oldu. Dediler ki, 'Önce siz içten yanmalı motorlu bir otomobil yapın. Daha bunlar için erken.' Bugün geldiğimiz noktada bütün dünya elektrikli otomobillerde 'Eyvah geç kaldık.' diyor. İşte biz her alanda doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmak için gayret ediyoruz. İHA'lar, uzay, biyoteknoloji bunların tamamında uyguladığımız projeler var."

Varank, yapılan çalışmalar sonucunda çok daha başarılı bir Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın gelecek dönemde hep beraber görüleceğini vurgulayarak, bunun gençler sayesinde başarılacağını belirtti.

BAYKAR'daki yaş ortalamasının 27 olduğuna işaret Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoparklara gittiğinizde 20'li yaşlardaki gençlerin müthiş işler yaptığını görebiliyorsunuz. Onun için biz gençlerimize güveniyoruz. Bizim bütün gayemiz sizin gibi gençlerin önünü açabilmek. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimize katkı sağlayabilmek. Bu Türkiye Yüzyılı'nı sizin gibi gençler sayesinde göreceğiz. Biz seçilme yaşını 18'e indirdik. Muhalif partileri ne dedi? 'Siz bu parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracaksınız?' dedi. Elbette amaç 600 milletvekilinin tamamını 18 yaşında gençlerden yapmak değil. Eğer ülkenin kaderini belirleyecek çalışmalar TBMM'de yapılıyorsa 18 yaşındaki bir gencin fikrini dinlemek önemli değil mi? İşte biz bu vizyonu ortaya koyduk."

Karavana sırasına girdi

Bakan Varank, konuşmasının ardından üniversite öğrencileriyle yemekhanede karavana sırasına girdi, onlarla fotoğraf çektirip yemek yedi.

Bir gencin ricasını geri çevirmeyen Bakan, telefonu eline alarak 3 binin üzerinde gencin bulunduğu sosyal mesajlaşma grubuna, sürpriz bir video mesaj gönderdi. Varank, görüntülü mesajında kamptaki öğrencilere başarılar diledi, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile de telefonda görüşerek gençlerin selamını iletti.

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