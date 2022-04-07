Bakan Süleyman Soylu: 'Türkiye'de hırsızlık azaldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Soylu, Türkiye'de hırsızlığın 2017 ve 2021 yılları arasında azaldığını belirtti.

Aynı zamanda Polis Haftası'nı kutlayan Soylu, Türkiye'nin büyük bir devlet olmasının delilleri olarak ülkenin kurumlarını ve kurumların köklü mazilerini gösterdi.

ESKİDEN POLİS TEŞKİLATI ‘KARAKOL’ DEMEKTİ

Soylu, şöyle konuştu:

"177 yıllık bir Polis Teşkilatına sahip olmak kolay bir iş değildir. Bu önemli bir değerdir ve kolay elde edilebilen bir şey değildir. 177 yıl demek, 177 yılın tecrübesi, birikimi, kurum kültürü, kurumsal hafızası, bilgeliği ve refleksleri demektir. Biz bugün bu zorlu coğrafyada ayakta kalabiliyorsak, 21'inci yüz yılın ürettiği bütün yeni güvenlik tehditlerine karşı vatandaşımızın huzuru ve güvenini tesis edebiliyorsak; adi hırsızlık olaylarında da, yüksek teknolojili siber hırsızlık olaylarında da suçluyu takip edip adalete teslim edebiliyorsak, işte bu 177 yılın bilgeliği ve kapasitesi sayesindedir. Eskiden polis teşkilatı demek karakol demekti. Artık böyle değil. Dünyada en gelişmiş kriminal laboratuvarlarına sahip ülkelerden biriyiz."

TÜRKİYE’DE HIRSIZLIK YÜZDE 42 AZALDI

Soylu, asayiş konularındaki verilere yer verdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Mesela, polis denilince ilk akla gelen asayiştir, hırsızlıktır. 2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır. Yankesicilik ve kapkaç, aynı periyotta tüm Türkiye'de yüzde 70 azalışla 27 bin 881'den 8 bin 470'e düşmüştür. Trafik hizmetlerinde tarihi bir dönüşüm yaşıyoruz. Trafik kazalarında can kaybı sayısını yüz bin nüfus başına 13'ten şu an için 6 seviyesine çekmeyi başardık. Dünyanın en önemli uyuşturucu rotalarının tam üzerinde bulunuyoruz. Buna rağmen yüksek bir kapasiteyle tarihin en yüksek uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz.

2019 yılında dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini, Avrupa'da yakalanan eroinin yüzde 62'sini Türkiye yakaladı. Madde bağlantılı ölümlerimiz 2017'de 941'di, bunu tedricen aşağı çektik ve 2020 rakamımız 314'tü, 2021 rakamımız 300'ün altında olacak. 15 Temmuz sonrasında uyuşturucu suçlarından tutuklu sayımız 36 bin kişiydi, bugün bu suçlardan tutuklu sayısı 104 bini aşmıştır."