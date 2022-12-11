Bakan Süleyman Soylu: Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir
İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesinin görüşülmesi sırasında Bakan Süleyman Soylu ile HDP vekilleri arasında kavga çıktı. HDP’liler Soylu’ya “Kürt düşmanı” dedi. Soylu da, “Kürt düşmanı, on yaşında eline silah veren HDP/PKK’dır. Son beş yılda PKK’dan gelen kişiler var. Bizi HDP dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP vekilleri arasında gerginlik yaşandı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Bakan Soylu’ya “Kürt düşmanı” dedi. Bakan Soylu ise PKK’lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan tutuklu HDP vekili Semra Güzel’in ‘perukla’ kaçmaya çalışırken yakalanmasına gönderme yaparak, “Peruklarınızı takın, PKK’nın çocukları sizsiniz” dedi. Sataşmalar devam ederken TBMM Grup Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma 10 dakika ara verdi.
REMZİYE TOSUN PKK’NIN KADRO ELEMANIDIR
Soylu ile Danış Beştaş arasındaki sözlü tartışma Genel Kurul’a verilen aradan sonra da devam etti. Soylu, “Bir hakaret ve iftira silsilesi ile karşı karşıya kaldık” diyerek, Meclis kürsüsünde tülbent atan HDP’li Remziye Tosun’un PKK’nın kadro elemanı olduğunu söyledi. Soylu, “Kürt düşmanı, on yaşında eline silah veren HDP/PKK’dır. Annelerin belasını biliyorsunuz. Burada tülbent atan Remziye Tosun PKK’nın kadro elemanıdır, devlet kayıtlarındadır. Son beş yılda PKK’dan gelen kişiler var. Bizi HDP dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz” diye konuştu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Rizespor
|16
|29
|3. Keçiörengücü
|16
|29
|4. Samsunspor
|16
|28
|5. Pendikspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|16
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Tuzlaspor
|16
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|15
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4