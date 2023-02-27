Bakan Soylu'dan slogan tepkisi: Siyaset yapmak isteyen varsa önümüzde seçim var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Bakan Soylu, spor alanlarında yapılan provokasyonlara tepki gösterdi:

“Siyaset yapmak isteyen varsa önümüzde seçim var. Herkes meydana çıksın siyaseti yapsın. Spor alanlarını siyaset meydanlarına çevirmek isteyenler de devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya bir kulaklarını versinler. Burada insanlar yeni bir hayat oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Millet seçimde kararını verecektir zaten."

"Güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler"

Soylu, bölgedeki güvenlik ve sağlık önlemleri hakkında da açıklama yaptı:

"'Buradan acaba bir şey oluşturabilir miyim' diyenler olabilir. 'Buradan bir karmaşa oluşturabilir miyim' diyenler olabilir. Burada bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler."

"Suyun klorlanmasında tutun her türlü adım atılıyor. Onlarca ekip sağlık taraması yapıyor" diyen Soylu, devletin tüm gücüyle deprem sahasında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.