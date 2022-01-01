Bakan Soylu yeni yılın ilk gününde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla üs bölgesindeki askerlerle kahvaltı yaparak başladı. Bakan Soylu dün geceyi de burada geçirmişti.
Gündem 01.01.2022, 10:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı yaptı.
Soylu, yeni yıla üs bölgesindeki askerlerle girdi ve geceyi burada geçirdi.
Yeni yılın ilk kahvaltısını da görevli jandarmalarla yapan Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik eşlik etti.
Kaynak: AA
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