Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Sayın Denys Monastyrsky arasındaki telefon görüşmesinde, insani yardım faaliyetleri ile iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.