Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, insani yardım alanındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi.
Gündem 19.04.2022, 14:22
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Sayın Denys Monastyrsky arasındaki telefon görüşmesinde, insani yardım faaliyetleri ile iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.
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