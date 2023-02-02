Bakan Soylu: Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararına tepki göstererek, "Türkiye'ye karşı bir psikolojik harp yürütülmektedir." dedi.
Gündem 02.02.2023, 08:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"(Üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı) 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır."
2023 yılında DEAŞ'a karşı 60 operasyon gerçekleştirdik, 95 kişi gözaltına alındı. 2022 yılında ise 1042 operasyon yapıldı 600'ün üzerinde kişi tutuklandı.
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