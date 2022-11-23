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Bakan Soylu: Şu ana kadar can kaybı bilgisi almadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydna gelen depreme ilişkin, "İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bartın yani deprem merkezi etrafındaki tüm illerde yaptığımız taramalarda şu ana kadar can kaybı bilgisi almadık" dedi.

Gündem 23.11.2022, 07:22 23.11.2022, 07:59
Bakan Soylu: Şu ana kadar can kaybı bilgisi almadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun, açıklamaları şöyle;

Hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde Gölyaka Düzce merkezli bir deprem meydana geldi. 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bartın yani deprem merkezi etrafındaki tüm illerde yaptığımız taramalarda şu ana kadar can kaybı bilgisi almadık. Bazı köylerde ahır yıkıntıları bilgileri var bunlar taranıyor. Şu ana kadar Düzce'de birinci kattan atlama sebebiyle panik sebebiyle yaralanma bilgisi var hastaneye intikal ettiği bilgisi var.

"Tüm ekiplerimiz sahada"

Bunun dışında ufak yaralanmalar söz konusu. Bu depremde herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Şu ana kadar 34 artçı meydana geldi. Tüm ekiplerimiz taramaya devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada. Bir ağır yaralanma bilgisi var o da birinci kattan atlama suretiyle. Vatanşalarımız toplanma alanlarında.

Kızılay dahil tüm ekiplerimiz ilgili alanlara sevk edildi. İlk dakikadan itibaren elektrik kesintileri kontrollü bir şekilde yapıldı. Birçok yere elektrik verildi. Kalan yerlere de ekiplerimiz elektrik verilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Soylu bölgedeki son duruma ilişkin şöyle bilgi paylaştı:

"Şu anda ekipler olay yerine devam ediyor, yönlendirilmiş durumda. Özellikle AFAD birliklerimiz, Kızılay ve tüm birliklerimiz olay yerine yönlendirilmiş durumda. Şu anda dışarı çıkmış vatandaşlarımıza battaniye sevkiyatı devam ediyor. Bu açıdan hem valilerimiz, hem kaymakamlarımız, hem ilgili belediye başkanlarımız, muhtarlarımız herkese olay yerinde ve Allah'a şükür bir can kaybı söz konusu değil. Bu depremin olduğu dakikadan itibaren hem emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, güvenlik ve asayiş açısından da tüm kontrollerini sahada devam ettirmektedirler. Bu açıdan da vatandaşlarımız evlerinden çıktı. Birtakım asayiş olayları olur mu, birtakım hırsızlık olayları olur mu diye endişe içerisinde olabilirler ama gerek bekçilerimiz, gerek polislerimiz, gerek jandarmalarımız şu anda sokaklarda asayiş açısından güvenlik tedbirlerini almış durumdalar."

Bakan Soylu Düzce'ye gitti

Öİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.

Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, buradaki açıklamasında şunları kaydetti;

70'in üzerinde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan ikisi 4'ün üzerinde. En son zannediyorum 06.50'de bir 4,3 daha geldi. Bu seviyelerde artçı sarsıntılar olabilir. Bunun için mümkün olduğunca az hasarlı veya hasarlı binalarda durmamak lazım. Şu ana kadar bize bir ağır hasarlı bina ile ilgili bir ihbar veya bilgi gelmedi.

Hem Düzce Valimiz, Düzce Belediye Başkanımız, tüm arkadaşlarımızla bir değerlendirme ortaya koyduk. Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu.

Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Yarım saatlik süreler içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Valilerimiz ile de illeri ile ilgili bilgi aldılar. Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle kontrollü bir şekilde veriliyor. Elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. Hem doğal gaz olsun elektrik kaçakları olsun bunlarla ilgili tedbire yönelik belli bir periyodda kesinti söz konusu. 70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiştik. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerek AFAD, battaniye olsun diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanlarını sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Şu ana kadar bir can kaybı söz konusu değil. 

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