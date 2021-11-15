Bakan Soylu sosyal medyadan uyardı: 'Ciddi oranda düştü'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığının ciddi oranda azaldığını söyledi.
Gündem 15.11.2021, 13:27 15.11.2021, 13:31
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Üzülerek söylemeliyim ki pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü. Emniyet kemeri takma oranı yüzde 85'lerden şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için #BiHareketineBakarHayat."
Paylaşılan görsellerde emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 azalttığı vurgulandı.
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