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Bakan Soylu 'size bir hikayemi anlatacağım' diyerek aktardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Burada size bir hikayemi anlatacağım, İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek 2014 yılında yaşanan bir olayı anlattı.

Gündem 26.10.2021, 13:51
Bakan Soylu 'size bir hikayemi anlatacağım' diyerek aktardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2014'teki yerel seçimler sırasında yaşanan bir olayı, 'Burada size bir hikayemi anlatacağım, İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek aktardı.

Soylu,"Size bir hikaye anlatacağım. Yıl 1947, yer Mersin'in bir Yörük köyü. Muhtarlar seçime girerler. Hükümetin desteklediği muhtar seçimi kaybedince jandarmalarla gelir. Türk tarihinin en büyük sandık mücadelelerinden biridir. Kadınlar direnir. Bazıları tutuklanır. 8 ay sonra mahkeme görülür. Hakim sorar siz kimsiniz de böyle bir şey yapıyorsunuz. Halime Hanım der ki, "Biz bu muhtardan çok çektik. Biz bu muhtarı yenmek için kendi aramızda örgütlendik ve karşısına bu adayı çıkardık. Biz 8 aydır cezaevindeyiz ve davamızın arkasındayız.' Türkiye'de tiyatronun ilk oynandığı köylerden bir tanesidir. Dünyanın her noktasına insan gönderen Mersin'i kucaklayan yiğit bir köydür. Bir muhtarlık seçiminde ortaya koydukları "Sandık namustur" sözünü bugüne taşıdıkları için hepsine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz"

Soylu, "Size bir hikayemi anlatayım mı, İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız kızmaz. 2014 yılı seçimleri... Bir büyükşehir belediye başkanı adayımız listede kadınlara çok az yer vermiş. Nereden bilsin Cumhurbaşkanımızın kulağına gideceğini. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda 'şu ilin listesini verir misiniz' dedi. Listede 1 erkek, 2 erkek, 3 erkek, 4 erkek, 5 erkek... '5 erkeğin adını çıkarıp kadın ekleyin' dedi. 'Bu listeyi kim yazdı' dedi. 'Ben hakkımı kadınlardan yana kullanıyorum' dedi. Oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var. Sosyal alanda kadınların daha çok söz sahibi olmasının önünü açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Kadın muhtarlarımızın talepleri var, bu taleplerin hepsini biz temellendirdik. Meclis'e ilettik" şeklinde konuştu.

#süleyman soylu #Kadın Muhtarlar Derneği
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