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Bakan Soylu, sahur programında gençlere seslendi

Ağrı'da, sahur programında bir araya gelen gençlere telefonla hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, 2023 Türkiyesi'nin bugünden daha güçlü olacağını vurguladı.

Gündem 16.04.2022, 09:09
Bakan Soylu, sahur programında gençlere seslendi

 "Bugün nasıl Ağrı gecenin saat 3'üne kadar rahat bir şekilde herkesin bir araya geleceği, adım atabildiği bir yer olduysa buna adımın Süleyman olduğu gibi eminim, burayı nasıl huzurlu hale nasıl getirdiysek, Türkiye aynı şekilde Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da ve etrafımızdaki coğrafyada da bunu nakşedecektir." dedi.

Ağrı Belediyesince İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde eğitim gören 500 öğrenci için bir restoranda sahur programı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın telefonundan salondaki öğrencilere seslendi.

Soylu, Ağrı'da gençlerin bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde sahur yapmalarından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Birlikte rahmet olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Birlikte ne kadar rahmet varsa, o kadar bazılarını rahatsız ediyor. Geçen hafta verdiğiniz sahur Ağrılı genç kardeşlerimizin birlik içerisinde ve mütevazi bir şekilde kendi değerlerimizi ve bize öğretilenleri hem hatırlayan hem de hatırlatan bir süreci ifade ediyor. Maalesef bunlardan bihaber olanlara, birlikte sofrada oturmanın nasıl bir duygu olduğundan bihaber olanlara, birlikte oruca kalkmanın, birlikte bir ibadetin başlangıcını paylaşmanın ne demek olduğunu hatırlamayanlara, bunu unutan ve bunu istismar etmek isteyenlere buradan söylemek istiyorum ki Ağrı'daki kardeşlerimizin hiç umurunda değiller. Bizim de hiç umurumuzda değiller."

- "Kardeşliğimizi pekiştiriyorsunuz"

Soylu, gençlerin, aynı sofra etrafında buluşarak kardeşliği, dostluğu pekiştirdikçe kendilerinin ve Türkiye'nin geleceğe umudunu artırdıklarını dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içerisinde olanların ülke için canları pahasına mücadele ettiğini hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Bizlere ay yıldızlı bayrağımızı, bize ezanımızı, bize hürriyetimizi, bize esas itibarıyla bağımsızlığımızı ve namusumuzu teslim ettiler. Bunu birlik içinde yaptılar. Siz de birlik içerisinde sadece bir sahurluk yapıyorsunuz ve beraberliğimizi pekiştiriyorsunuz, kardeşliğimizi pekiştiriyorsunuz. Sizler ülkemizin geleceğinin zenginliğini, ülkemizin geleceğini ve ülkemizin geleceğinin esas itibarıyla mimarisini gerçekleştiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Attığınız her adımdan ve birliğinizden razı olsun. Minnettarız. Belki yaşımız sizden büyük olabilir ama bunu unutmayın biz sizin emrinize amadeyiz."

Soylu, zorlukları ve sıkıntıları aşacak kadroların AK Parti'de olduğunu ifade etti.

Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü riski almaya hazırız. Bizi korkutmaya çalışanlardan korkmuyoruz. Bizi ürkütmeye çalışanlardan ürkmüyoruz. Bizim üstümüze baskı kurmaya çalışanların baskısından yılmıyoruz. Bir tek şey istiyoruz. Bizler daha huzurlu bir memlekette yaşayın istiyoruz. Bizler, geleceğe daha emin adımlarla ulaşın istiyoruz. Bizler, annenize, babanıza, kardeşlerinize ve onların yaşayacağı bir memlekete huzurla ulaşın istiyoruz. Gelecek nesillerinize bizden daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye'ye, bizden daha büyük, daha zengin ve daha güçlü bir Ağrı, bizden daha büyük, daha güçlü oturduğunuz mahallelerin ismi neyse onu ulaştırmayı istiyoruz. Allah bizi size mahcup etmesin."

- "Gelecek neslin ve Türkiye'nin imzasını sizler atacaksınız"

Soylu, 2023 Türkiyesi'nin bugünden daha güçlü olacağının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkede Kürt'ü de Türk'ü de Arnavut'u da Çerkez'i ve Boşnak'ı da yarın bugünden daha çok kardeş olacaktır. Yarın, bugünden daha çok etrafındaki coğrafyaya ümit verecektir. Bugün nasıl Ağrı gecenin saat 3'üne kadar rahat bir şekilde herkesin bir araya geleceği, adım atabildiği bir yer olduysa buna adımın Süleyman olduğu gibi eminim, burayı nasıl huzurlu hale nasıl getirdiysek, Türkiye aynı şekilde Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da ve etrafımızdaki coğrafyada da bunu nakşedecektir. Bunun en büyük teminatı da bizim gençlerimizdir. Yarın zengin bir Türkiye oluşturacaklar. Hem dünyaya da zenginliğin, barışın ve kardeşliğin nasıl olduğunu göstereceksiniz. Biz sizden ümitliyiz. Gelecek neslin ve Türkiye'nin imzasını sizler atacaksınız."

- "Bir hafta sonra dışarı da 3 bin gençle iftar yapıp onlara cevap vereceğiz"

Belediye Başkanı Savcı Sayan da geçen hafta öğrenciler için düzenlenen sahur programının farklı yerlere çekildiğini hatırlattı.

Verilen yemeklerin maliyetinin belli olduğunu ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"(Ekrem) İmamoğlu'nun iftar yemeğine 236 kişinin karşılığında 603 bin lira ödeniyor. İngiliz büyükelçisiyle 48 bin liralık balık yiyen, kaldığı otel odasına 110 bin lira ödeyen, bizim kahvaltımıza inanmayacak ama gerçeği bu, biz size fazladan bir şey söylemiyoruz. Diyoruz ki kafe sahipleriyle anlaşıp topluca bir sahur indirimi yaptık ve gençlerimizi bir nebze de olsa birlik ve beraberlik içerisinde sohbet ortamına çektik. Bunda kötü bir şey var mı kardeşlerim, yok. Merak etmesinler havaların ısınmasını bekliyoruz, bir hafta sonra dışarı da 3 bin gençle iftar yapıp onlara cevap vereceğiz. Onlar bizim buradaki gençleri sadece teröre, kavgaya ve memleket düşmanlığına layık görüyorlar."

Program, yapılan sahurun ardından ilahi dinletisi ve Sayan'ın gençlere türkü söylemesiyle sona erdi.

#sahur programı #süleyman soylu
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