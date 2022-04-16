Bakan Soylu paylaştı: 258 kilogram kokain yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını söyledi.
Gündem 16.04.2022, 13:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını ve buna ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.
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