Bakan Soylu: Patlayıcı ile yakalanan polisin hedefi İstanbul'du
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlayıcı ile yakalanan polisin asıl hedefinin İstanbul olduğunu söyledi.
Gündem 22.03.2022, 11:36
Bir televizyon programına konuk olan Soylu, İstanbul'da görev yapan bir polis memurunun Hakkari'de aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunması olayına ilişkin bilgi verdi.
Olayın, narkotik ekiplerinin yapay zeka kullanılan bir analiz programı sayesinde ortaya çıkarıldığını ifade etti.
"Hedef, İstanbul'du"
Soylu, polis memurunun 2019 yılında "adi suç" nedeniyle ihraç edildiğini belirterek, "Daha sonra mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, oradan da İstanbul'da bir yere geçmiş. Hedefi İstanbul'du" ifadelerini kullandı.
Soylu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı'nın geldiğini de açıkladı.
AFAD tarafından 51 tır malzeme gönderildiğini söyledi.
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