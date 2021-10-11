Bakan Soylu konuştu! KHK bahane dertleri FETÖ’yü affetmek

AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2023 hayalleri kuranlara söylüyoruz. 2018’de nasıl zillet ittifakını mağlup etmişsek, 2023’te de açık ara zillet ittifakını mağlup edeceğiz” dedi. Türkiye’de herkesin hayretle baktığı birçok yatırımın altında AK Parti’nin imzası olduğunu dile getiren Soylu, “Uluslararası sistemin taşeronu haline gelmiş ve uluslararası sistemin Türkiye’yi karıştırmak için görevlendirdiği Kılıçdaroğlu’na 2023 yılında öyle bir cevap verin ki, bir daha siyaseti ağzına alamasın” ifadelerini kullandı.

DERDİNİZ KHK’LILAR DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, KHK’lılar üzerinden ağızlarındaki baklayı çıkarmadan Türkiye’ye mesaj vermeye çalıştıklarına dikkat çeken Soylu, “Bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışanlara elbette fırsat vermemiz tarihimize ihanettir, geleceğimize ihanettir, milletimize ihanettir. Kılıçdaroğlu, Akşener sizin derdiniz KHK’lılar değil, onlara af peşinde koşmak değil. Aklınızdaki, ağzınızdaki baklayı çıkartın. Siz FETÖ’yü affın peşindesiniz. Biz bunu biliyoruz. Ama bu ülke buna fırsat vermez” diye konuştu.

KANDİL HDP'YE TALİMAT METNİ GÖNDERMİŞ

Millet İttifakı’nın HDP’ye meşruiyet kazandırmaya, orada da PKK’ya kapı aralamaya çalıştığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu: “Elimizde PKK terör örgütünün HDP’ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK’ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Yukarıdan aşağı yazmışlar talimat metnini. Kılıçdaroğlu, Akşener, siz belki kendi koltuğunuz uğruna bu milletin özgürlüğü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama şehitlerimiz ve bu millet sizin yakanızı bırakmaz.”