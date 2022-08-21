Bakan Soylu: Kazalarla ilgili soruşturmalar çok yönlü sürüyor

Türkiye, dün can pazarının yaşandığı iki kaza ile sarsıldı.

Gaziantep ve Mardin'deki kazalar, 35 kişiyi hayattan kopardı.

Kayıpların acısı yaşanırken, kazaların nedenini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

Soylu: Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazalara ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Soylu, "Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız" dedi.

Soylu kazalarda yaralananlarla ilgili de hastanelerde 5 kişinin kaldığını, onların da ağır bir durumları olmadığını vurguladı.

'Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa zamanda hayata geçirmeye çalışacağız'

Soylu konuşmasında şunları da söyledi:

Kızıltepe’de olduğu gibi burada da bir çevre yolu talebi oldu. Yakın bir zamanda hemen ihaleleri de yapılıp inşallah Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacaklar. Bir takım vatandaşlarımızın da talepleri oldu onları da yapacağız.