Bakan Soylu kaza bölgesine gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla trafik kazasının yaşandığı Mardin'e gittiği öğrenildi.
Gündem 20.08.2022, 23:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.
Kaynak: AA
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