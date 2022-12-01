Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gündem 01.12.2022, 16:05
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede kaçak göçle mücadele, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik alanlarında iş birliği konuları değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, iki bakanlık arasında son yıllarda artan ikili ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya gelmesi yönünde mutabık kalındı.
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