Bakan Soylu, "İnsanlığa, medeniyetimize, İslam dininin bize öğrettiklerine sırtımızı dönmedik"

Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında düzenlenen, "105-110'uncu Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi" programında yaptığı konuşmada, eğitimlerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Soylu, eğitimlerin, devleti ayakta tutma, yaşatma ve devam ettirme bilinci kapsamında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Devlet mekanizması içerisinde edinilen görevlerin, bir emaneti geliştirerek geleceğe sağ salim teslim edebilme anlayışını içerdiğini belirten Soylu, "Bir vatandaşı kapıda karşılamak, onu kapıda uğurlamak, evine misafir olmak, onun derdi ile hemhal olmak, bir okulda öğrencinin rol modelini görmesini sağlayabilmek, bir öğretmenle karşılaşabilmek, varsa derdiyle dertlenebilmek, bir çiftçinin, bir işçinin, yani hayatını emeği ile sağlayan insanlara omuz verebilmek ve hayatın her anında olabilmek, bu mirasın geleceğe taşınmasını sağlayabilmektir. Aksi takdirde kopukluklar söz konusu olur." şeklinde konuştu.

Soylu, Cemil Meriç'in Türk medeniyetini iftiraya uğramış bir medeniyet olarak tanımladığını hatırlatarak, "Bu medeniyet iftiralara uğramış, birçok saldırılarla karşı karşıya kalmış, ama bugün dünyada parmakla gösterilen ve ayakta duran bir medeniyettir. Kaymakamlar olarak, devletin yöneticileri olarak, bu medeniyetin vasıflarına sahip çıkmak temel sorumluluğumuzdur." dedi.

"Bu yıl 5,1 milyon kişiye SİBERAY eğitimi"

Mülki idare amirliğinin vatandaşın hayatına doğrudan etki eden bir meslek dalı olduğunu vurgulayan Soylu, bu mesleği icra edenlerin, beklentileri karşılayabilmek için kendilerini güncel tutmaları gerektiğini söyledi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanlığı olarak, son yıllarda hizmet içi eğitimlerimize ağırlık verdik. Merkez ve taşra birimlerimizde 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz hizmet içi eğitimlere mükerrerler dahil 2,7 milyon katılım oldu. Biz buna önem veriyoruz. Çocuklarımızı ve sosyal medya kullanıcılarını, zararlı alışkanlıklar ve kötü alışkanlıklardan korumak için sadece bu yıl verdiğimiz SİBERAY eğitimi 5,1 milyon."

Soylu, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede de birçok adım attıklarını, paydaş kurum ve kuruluşlar ile ortak stratejiler, eylem planları ve yol haritaları oluşturduklarını kaydetti. Bakan Soylu, kadınları korumaya yönelik adımların yanı sıra, erkeklere eğitim verilmesi noktasında da adımlar attıklarının altını çizdi.

2022'nin Afet Tatbikat Yılı olarak belirlendiğini hatırlatan Soylu, bu kapsamda bugüne kadar 94 bin tatbikat yapıldığını ve 28 milyon kişiye eğitim verildiğini ifade etti.

Bu yıl 15 ton metamfetamin yakalandı

Uyuşturucu ile mücadeleye değinen Soylu, bu alanda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu ülkede uyuşturucunun 4'te 1'i doğuda yakalanırken, şimdi 4'te 3'ü sadece Van, Hakkari ve Ağrı illerinde yakalanıyor. Yani Türkiye'ye girer girmez yakalanıyor. Bu operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Uyuşturucu rotaları değişti. Bizim üzerimizden geçen eroin rotalarından biri olan Balkan rotası kendisini Akdeniz rotasına kaydırmak zorunda kaldı."

Metamfetamin konusunda ilk kez genelge yayınladığını belirten Soylu, bu yıl 15 ton metamfetaminin yakalandığını açıkladı.

Soylu, "Bu zehrin insanlarımıza ulaşmasını engelleyeceğiz. 62 ilde Türkiye'de ilk kez uygulanan bir modeli gerçekleştirdik. Kanalizasyonlardan atık su alıp, onların analizi ile her 3 ayda bir orada kullanılan uyuşturucunun nevini ve miktarını ölçerek tedbirler alıyoruz." diye konuştu.

Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, her ili 42 kriterle, her ilçeyi 32 kriter ve risk unsuruyla ölçmeye başladıklarını ifade ederek, UYUMA uygulaması ile yeni bir ihbar modeli geliştirdiklerini hatırlattı. Bugüne kadar belirlenen 120 bin metruk binanın 105 bininin yıkıldığını hatırlatan Soylu, 6 bininin yıkımının devam ettiğini, kalanının ise rehabilite edildiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelenin hem ülke içerisinde hem de uluslararası alanda devam edeceğini belirten Soylu, "Bizde uyuşturucuya bağlı ölümler milyonda 5 iken, ABD'de milyonda 330 civarı. ABD'den Türkiye'ye model getirmek isteyenler var ya onlara da söylüyorum." dedi.

"İnsanlığa sırtımızı dönmedik"

Göç meselesine de değinen Soylu, Suriye iç savaşından itibaren Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir politika belgesi ortaya koyduğunu kaydetti. Soylu, şöyle devam etti:

"Biz yüz yıllardır aynı topraklarda yaşadığımız, aynı sancağın altında aynı millet olduğumuz, beraber özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz, birlikte aynı kıbleye yöneldiğimiz bu insanları yalnız bırakmadık, bırakamayız da bırakamazdık da. Babaları öldürülen çocuklara sırtımızı dönmedik. Evlatlarının bombaların altında katledildiğini gören yaşlı annelere sırtımızı dönmedik. Topraklarından edilen ve belki de bir daha topraklarını göremeyecek insanlara sırtımızı dönmedik. İnsanlığa sırtımızı dönmedik. Medeniyetimize, İslam dininin bize öğrettiklerine sırtımızı dönmedik."

"Son 5 yıldır Türkiye'deki Suriyeli sayısı artmadı"

Son 5 yıldır Türkiye'de Suriyeli sayısının artmadığını belirten Soylu, "Türkiye bir politika izliyor. 800 bin çocuk doğmasına rağmen Türkiye'de Suriyeli sayısı artmadı. Aldığımız tedbirler var. Belli yoğunluğa varan mahallelerde ve ilçelerde aldığımız tedbirler ve oralarda ikametleri kapatmalarımız var. Herhangi bir suça karışmışlık söz konusu ise o noktada aldığımız tedbirler ve ortaya koyduğumuz adımlar var. Bunları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaçak göç ile mücadele noktasında, Türkiye'nin geri gönderme merkezi kapasitesinin Avrupa'nın toplam kapasitesine eşit olduğuna dikkati çeken Soylu, bu kapasitenin daha da artacağını söyledi.

Avrupa'da bu yıl yakalanan kaçak göçmenler ve iade edilenlerin sayısının 55 bin civarında olduğu bilgisini veren Soylu, "Biz sadece Türkiye'de şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni kendi ülkesine gönderdik." dedi.

Soylu, sınır güvenliği noktasında atılan adımlar ile Türkiye'nin bambaşka bir noktaya geldiğini, gelişen olaylar karşısında izleyen değil, aksiyon alabilen ve uzun dönemli planlar oluşturabilen bir devlet yapısına sahip olduğunu söyledi.

Eğitime katılan mülki idari amirlere, çekinmemeleri ve korkmamaları noktasında telkinde bulunan Soylu, "Siz medeniyetimizin akıncılarısınız, en öndesiniz." ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca, halkın içerisinde sürekli nabız yoklamaları ve kendilerini güncel tutmaları konusunda da eğitimcilere tavsiyelerde bulundu.