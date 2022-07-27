​Bakan Soylu: HDPKK sevgisine kurban gitti

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliği ile karar verildi.

12 saat süren toplantıda, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hazırlanan 5 dosya ele alındı.

AK Parti, MHP ve İyi Parti'liler dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. HDP ile ittifak yapan CHP'liler ise "ret" oyu verdi.

CHP ve HDP'nin ittifakına tepki gösteren Soylu twitter hesabından "Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti. Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü. Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?" açıklamalarında bulundu.