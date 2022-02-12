Bakan Soylu, Gaziantep'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te İl Güvenlik Toplantısı'na katılım sağlayarak ayrıca toplantının başkanlığını yaptı.
Gündem 12.02.2022, 13:26 12.02.2022, 13:30
Sabah saatlerinde kente gelen Soylu, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Güvenlik Toplantısı'na başkanlık yaptı. Terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve Kovid-19 önlemlerinin ele alındığı öğrenilen toplantıya, bakan yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Vekili Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak olan Süleyman Soylu, akşam saatlerinde ise Gaziantep 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte gençlerle bir araya gelecek.
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