Bakan Soylu duyurdu: Şehit sayısı 2 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapıldığı belirtildi.

İlk yapılan açıklamada saldırı sonucunda Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisinin şehit olduğu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler.



Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 10, 2021

İlerleyen saatlerde Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan taziye mesajı

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, genel müdürlüğün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, "Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin, Suriye Görev Gücü kapsamında 10 Ekim 2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Herekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından şehit Özel Harekat polisi için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) paylaşılan taziye mesajında, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de, zırhlı araçla intikal esnasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapılan saldırıda şehit olan Şahin'in Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta yaşayan anne ve babası ile yakınlarına acı haber verildi.

Elazığ Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu ve Recep Gündüz baba evine gelerek, şehidin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehit Şahin'in baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimiz Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.