Bakan Soylu duyurdu: Elazığ'da iki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK mensubu teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz



Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmasıyla, yurt içinde kırsalda faaliyette olan

2 PKK/KCK Terör Örgütü mensubu silahlarıyla birlikte Jandarma'mıza teslim oldu



SARI TORBA KORKULU RÜYALARI

TERÖR ÖRGÜTÜ BİTİYOR

TESLİM OLUN — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 17, 2022

Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı.