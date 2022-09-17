Bakan Soylu duyurdu: Elazığ'da iki terörist teslim oldu
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK mensubu teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Gündem 17.09.2022, 21:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK mensubu teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.
Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 17, 2022
Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmasıyla, yurt içinde kırsalda faaliyette olan
2 PKK/KCK Terör Örgütü mensubu silahlarıyla birlikte Jandarma'mıza teslim oldu
SARI TORBA KORKULU RÜYALARI
TERÖR ÖRGÜTÜ BİTİYOR
TESLİM OLUN
Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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