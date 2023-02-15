banner38

Bakan Soylu: Delillendirme faaliyetleri tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binalarda delillendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bunlar yapılmadan herhangi bir enkazın kaldırılmadığını söyledi.

Gündem 15.02.2023, 11:32
Bakan Soylu: Delillendirme faaliyetleri tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kahramanmaraş'ta binaların yüzde 40'ında bir hasar tespiti yapıldı"

Depremin büyüklüğüyle ilgili karşı karşıya kaldığımız yıkımın büyüklüğüyle ilgili bir değerlendirmeyi şu şekilde yapabiliriz. Toplam Maraş'ta, 572 bin bina, 580 bin bağımsız bölüm var. 232 bini şu ana kadar yani yüzde 40'ında bir hasar tespiti yapıldı. Birileri bu kadar çabuk bir zamanda hasar tespiti yapılabilir mi diye soruyorlar. Şu anda sadece hasar tespiti yapan birim sayısı 7 bin kişi. Bu ondan önceki depremlerde de ölçeklerine göre yapılan değerlendirmeler çerçevesinde hemen hemen aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu konuda çok uzun zamandan beri birçok kez bu değerlendirmelerini ortaya koydu.

"Tespitlerin dörtte biri ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak"

Elbette ki ilk hasar tespiti karşı karşıya kaldığımız fotoğrafı ortaya koyacak. Daha sonra yapılacak değerlendirmelerde itirazlar var, daha farklı süreçler var, hasar tespitleri kendi açısından netleşmiş olacak. Ama bu işi yıllardan beri yapan, yıllardır bu gerek sel olsun gerek afet olsun gerek yangın olsun, bu hasarlarla ilgili nasıl tespit yapabileceğini bilen bir yapı Çevre Şehircilik Bakanlığının ekipleri.

232 bin yapılan tespitten şu ana kadar 42 bin 692'si konut, 11 bin 861'i ya yıkılmış ya ağır hasar ya acil yıkılacak. Bu şu demektir, yüzde 23'ü yani 54 bin 553'ü, yani bu şehrin şu ana kadar yapılan tespitlerinin dörtte biri ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde.

"Hatay'da her iki konuttan biri ya yıkılmış ya ağır hasarlı ya da acil yıkılacak kapsamında"

Dün öğleden sonra Hatay'daydık, bugün öğleden sonra da tekrar Hatay'da olacağız. Orada bu rakam yüzde 50'nin üzerinde. Her iki konuttan, bağımsız bölümden bir tanesi ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamında. Onun için burada bu hasar tespitleri aynı minvalde hızlı bir şekilde devam edecek. Çünkü hasar tespitleriyle ilgili yapacağımız işlemler daha sonra da devam edecek. Gerek oluşturulan konteyner şehirler gerek hak sahipliği işlemleri gerek sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve açıkladığı hem taşınma hem kira gibi devletimizin özellikle depremzedelerin önümüzdeki süreçte, bir yıllık süreç içerisinde evleri yapılana kadar başını sokacakları geçici barınma merkezlerinin oluşturulması dahil olmak üzere birçok süreç bu hasar tespitleri üzerinden elbette ki yürüyecektir.

"Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır"

Burada bir mesele daha var bunu da açıklamam gerekir. Bu depremin ilk anından itibaren bütün süreçler yargının gözetiminde devam etmektedir. Yani enkazların kaldırılması, ölülerimizin tespiti, defin işlemleri, kimliklendirme dahil olmak üzere yargı bütün kurumlarla birlikte ortaya koyduğu koordinasyonla gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bundan sonraki soruşturmalara konu olacak, bugünkü soruşturmalara konu olacak, binalardaki yapım eksiklerinden kaynaklanan süreçlerle alakalı da yine yargı gözetiminde, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar ve alınan karotlar, bunların incelemesi binalarda teker teker devam etmektedir.

Aziz vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şudur, burada kim eksiklik yapmışsa, ne bir eksiklik söz konusuysa binanın yapımında, binanın yapımından sonrasında yapılanlar söz konusuysa elbette ki bunların hepsinin tespit edilmeye yönelik bütün delillendirmeleri, bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır.

"335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, özellikle depremzedelere her aileye yardım konusunda, destek konusunda, çünkü çok doğaldır ki kimisi evini barkını bıraktı, kimisi başka bir noktaya gitti, kimisi elindekini evinde bırakmış oldu. Onun için ilk etapta Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 bin lira destekte bulunacağız değerlendirmesiyle ilgili şu ana kadar 335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi. Bu şöyle gönderildi, Çevre Şehircilik Bakanlığımız tespitleri yaptı, ağır hasar, yıkık, acil yıkılacak, orta hasar ve hafif hasar.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23