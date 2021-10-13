Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' işlenebilir tartışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Soylu, "Bu uzak duracağımız bir mesele değil. Böyle bir siyasi cinayet bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere bir istihbarati var mı? MİT'e sorduk öyle bir bilgi yok. Peki siz bu bilgiyi nereden aldınız?" diye sordu.

Soylu, iddiayı gündeme getirenlerin FETÖ taktiğine başvurduğunu dile getirerek, "Terör örgütleri ile bir eliniz bağınız var veya yabancı servislerle bağınız var veya görüştünüz. Veya büyükelçiler kafanızı karıştırdı... Bu FETÖ taktiğidir onlarla çok kolkola girerseniz onların hamileliğini kabul ederseniz geleceğiniz durumda budur" dedi.