Bakan Soylu'dan sel afetiyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Şanlıurfa GAMER'de açıklamalarda bulunan Soylu, selden etkilenen bölgelerle ilgili bilgi verdi. Adıyaman'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Soylu, 2 kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının 500 kişilik ekip ve 125 araçla sürdüğünü belirtti.

Soylu, Şanlıurfa'da 13 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek "Selde 15 vatandaşımızı kaybettik. Şanlıurfa'da 3, Adıyaman'da 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani 5 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'da şu anda yoğun bakımda 4, serviste 6, acil serviste de 4 vatandaşımız var. Toplam 60 vatandaşımız gelmişti, diğerleri taburcu edildi. Şu ana kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği; 2 bine yakın ev ve iş yeri; bunlar zemin ve bodrum kat olmak suretiyle eşyaları, iş yerindeki malları hasara uğramış durumdadır. Bunlarla ilgili hasar tespitleri, gerek Defterdarlığımız gerek Aile ve Sosyal Hizmetler kanalıyla kaymakamlıklarımız ve valiliklerimizin koordinasyonunda sürdürülmektedir." diye konuştu.

Dünden beri sahada olduklarını hem çalışmaları değerlendirdiklerini hem koordine ettiklerini hem de eksikleri gördüklerini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 bin 585 personel, 1485 araçla selin vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırabilmek, vatandaşlarımızı olağan yaşantısıyla tekrar buluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz. Gerek Jandarma komandodan gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinden getirdiğimiz arkadaşlarımız, burada belediyelerimizin çalışanları, hep birlikte bir gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah yakın zamanda selin oluşturduğu tahribatı normal hayata döndürmek üzere çalışmalarımızı sonlandıracağız. Vatandaşımızın hasarları tespit ediliyor. Evlerle ilgili ödemeleri arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İnşallah onlarla ilgili ilk bir adım atılacak."

Soylu, şehrin suyuyla ilgili bir sorun oluştuğunu ifade ederek "Değerlendirmeler sonucu, özellikle Fırat'tan gelen suyun yoğun çamurlu bir şekilde akması üzerine şehre suyu kıstılar. Şehre gelebilecek bu suyun da normal akışını sağlayabilmek, aynı zamanda ilgili istasyonlara gelip orada şehre verilebilecek hale gelmesini temin edebilmek için de çalışmaları sürdürüyorlar." dedi.

Bölgede çalışmaları yerinde takip ettiklerini vurgulayan Soylu, tüm ekip arkadaşlarıyla sahada olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ABİDE KAVŞAĞI NEDEN TIKANDI?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de medyada, Abide Kavşağı'nın alt kısmının yeni yapılmış bir yer olarak gösterildiğine işaret ederek yapının 2012 yılında inşa edildiğini söyledi.

Cavsak Deresi'nin taşması nedeniyle Abide Kavşağı'nda su birikintisi oluştuğunu aktaran Beyazgül, "Abide Kavşağı'nın alt kısımda kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yok. Askeriyeden gelen Cavsak Deresi patlamış, onun için de önlem alınması gerekiyor tabii ki. Onun da çalışmalarını yapacağız." dedi.

BAKAN NEBATİ MADDİ HASARIN BOYUTUNU AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketiyle canhıraş şekilde olağanüstü bir gayretle çalışırken Şanlıurfa'da ve çevre illerde yaşanan sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Nebati, ilk günden itibaren bakanların ve kamu görevlilerinin oldukça yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Her geçen saatin bir öncekinden çok daha olumlu bir seyir gösterdiğine dikkati çeken Nebati, şehir içi ve dışından gelen makineler, araçlar, askerler ve AFAD'ın yanı sıra kamu personeli ile vatandaşların tam bir organizasyon içerisinde olağanüstü bir gayret gösterdiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, hasar tespitlerinin de yapılması gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Dün erken saatlerde başlayarak bugün yoğunlaşan ve defterdarlığımızca, Bakanlığın da işbirliği yaparak oluşturduğumuz 20 ekip ile hasar tespitlerini yapmaya başladık. Şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 608 tutanak ile durum tespit edilmiş durumda. Ağırlıklı olarak merkezdeki mahallelerimizin yanında şehrin çeperinde yer alan diğer mahallelerdeki çalışmalar da çok hızlı bir şekilde yerine getiriliyor."

Bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumluluğu hızlı bir şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sel felaketi inşallah son olsun. Olağanüstü yaşanan, gerek depremle gerek selle yaşanan bu durumun bir an önce bitmesi ve hayatımızın normalleşmesi tek temennimizdir. Bakanlarımıza şehrin ev sahibi olarak teşekkür ediyorum. Geldikleri andan itibaren bakanlarımız sokaktan çıkmadılar, organizasyon yaptılar. Gerek bakan yardımcılarımız gerek Vali'miz ve Belediye Başkanı'mız yardımcılarıyla beraber sahadan hiç ayrılmadılar. Hemen hemen her vatandaşımıza ulaşmış, en hızlı bir şekilde de kendilerine göstereceğimiz imkanları arz etmiş durumdayız. Başta yoğun bakımda yatan 4 kardeşimize ve yaralılarımıza acil şifalar ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

CAN KAYBI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Şanlıurfa ve Adıyaman'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. iki ilde 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'da 30 yılın yağış rekoru kırıldı, iki günde metrekareye 137,6 kilogram yağış düştü.

Şanlıurfa Valiliği'nden sel sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada kentte son 30 yılda metrekareye düşen ortalama yağış miktarının 57,9 kilogram olduğu, merkez ilçelerine son 2 günde düşen yağış miktarının ise 137,6 kilograma ulaştığı ifade edildi.

Şiddetli sağanak yağışla Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın derelerinin taşması sonucu sel baskınlarının meydana geldiği ve en çok bu bölgelerin afetten etkilendiği belirtilen açıklamada, dün ve bugün ildeki tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayıldığı hatırlatıldı.

Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren 7 bin 585 personel ve 1485 araçla tüm ekiplerin teyakkuz halinde çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl dışından da ekiplerimize takviye destek olarak 417 personel, 242 araç, 26 bot, 50 dalgıç pompa, 80 motopomp ve 23 dalgıç görevlendirilmiş olup tüm çalışmalar hızla ilerlemektedir. Ayrıca 1600 jandarma personelimiz de sahada görev yapmaktadır. 112 Acil Merkezine bu süreçte toplamda 18 bin 359 ihbar gelmiştir. Afetin ikinci gününde vefat eden vatandaşlarımızın toplam sayısı 14 olup, kayıp 2 vatandaşımızı arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

Oluşturulan hasar tespit ekiplerimizin saha çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. 2000'e yakın ev ve iş yerimizin hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Selden hasar gören tüm yapıların tespiti yapılarak vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları devletimizce karşılanacaktır."

Felakette hayatlarını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa dileklerine yer verilen açıklamada hemşehrilerin gelen uyarılara harfiyen uymaları gerektiğine dikkat çekildi.