Bakan Soylu'dan şehit asker için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olan Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gündem 25.03.2022, 08:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, şehit Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı.
"Şehidimizin makamı ali olsun inşallah"
Bakan Soylu, "İzmir'de yaşanan elem kaza sonucu şehit düşen kahraman evladımız Mahmut Güleş'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah" dedi.
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