Bakan Soylu'dan muhalefete eleştiri: "Bu ülkeye, bu devlete iftira ediyorsunuz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldiği programda, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber olduğunu ve dava arkadaşlarına selam söylediğini aktardı.

Kentte valilik, jandarma ve polis merkezi amirliği ile bunun yanında polis eğitimi için en iyi şekilde yeni binalar yapılacağını belirten Soylu, milletin emrine amade olduklarını ifade etti.

Soylu, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'yla Türkiye'ye büyük devrimler yaşattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu sizler yaptınız. Neye rağmen yaptınız? Etrafımızda kurulan oyunlara rağmen yaptınız. Neye rağmen yaptınız? Geçmişte bizi ürkütmelerine ve korkutmalarına rağmen yaptınız. Bizi değerlerimizle tehdit etmelerine rağmen yaptınız. Bunları siz gerçekleştirdiniz, siz yaptınız. Bu ülkede 20. yüzyılın altyapısı eksikliği varken Allah sizden razı olsun ki korkmadınız, ürkmediniz her türlü tezgaha karşı, bir taraftan Gezi Olayları'na, bir taraftan 17/25 Aralık darbesine, bir taraftan 6-8 Ekim Olayları'na, bir taraftan 15 Temmuz hain darbesine karşı 'biz eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz ve dimdik ülkemizi yarınlara götüreceğiz' diyerek yaptınız. Bunu bugün Amerika'ya bağlayanlar gibi yapmadınız. Bunu Avrupa'ya bel bağlayanlar gibi yapmadınız. Bunu bu milletle yaptınız, değerlerinizle yaptınız. Siz 20 yıldır büyük bir devrimi gerçekleştirdiniz. Önünüzde saygıyla eğilmek size minnetlerimi ve şükranlarımı ifade etmek için geldim. Allah sizden razı olsun."

Büyük bir yolculuktan geçtiklerini anlatan Soylu, "Bu ülke 1 ay, 1 yıl önünü göremiyordu hepimiz biliyoruz. Bu ülke, 'acaba yarın ne olacak' endişeleriyle karşı karşıyaydı. Depremin enkazından selin vurduğu yerlere kadar herkes, 'nerede bu devlet' diye feryatlar üretiyordu. Bu ülke önünü göremeyen bir Türkiye'den, ilk önce kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, onun dava arkadaşlarının ortaya koyduğu azimle, ilk önce '2023' dedi. Şimdi 2023'e geldik. 250 milyar doların üzerinde ihracatımız var, 31 milyon istihdamımız var. Allah'ımıza çok şükürler olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin artık kendi aracının kendi yenilenebilir enerji kaynaklarının olduğunu vurgulayan Soylu, bugün sadece 2023'ü hesaplamadıklarını 2053 ve 2071'i düşündüklerini anlattı.

Bakan Soylu, hedefe doğru hep beraber yürüdüklerinin altını çizerek, "Türkiye yüzyılı diyoruz. İlk önce '2023' dedik. 20 yıllık bir perspektif ortaya koyduk. Cumhuriyetin 100. yılıyla. Önünü göremeyen Türkiye'den, yüzyılını planlayan bir Türkiye'ye geldik hep beraber." ifadelerini kullandı.

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştiren Soylu, "Şimdi gene Rifkin diye bir adama muhtaç ediyorlar Türkiye'yi. Bu Kılıçdaroğlu kime çalışıyor, Allah'ını severseniz ya?" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, ABD'nin işgal ettiği Irak'a demokrasi getireceğini ancak bu ülkede hala siyasal istikrarsızlığın devam ettiğini, yıllarca demokrasinin beşiği olarak bilinen İngiltere'de son 3 ayda talimatla 3 başbakan değiştiğini hatırlattı.

"2023'te yenileceksiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ülkesi için yaptıklarından dünyada rahatsızlık duyulduğunu belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün kızdıkları şey şudur. Eğer Tayyip Erdoğan 'dünya 5'ten büyüktür' demeseydi, onların söyledikleri her şeyi kabul etmiş olsaydı, kendi insansız hava aracını yapmamış olsaydı, savunma sanayini yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmamış olsaydı, dünyanın en büyük en güçlü havalimanı istasyonunu kurmamış olsaydı, dünyanın en büyük barajından birisini yapmamış olsaydı, eğer nükleer santrallere başlamamış olsaydı, yenilenebilir enerjileri yapmamış olsaydı, bölünmüş yolları yapmamış olsaydı, Yavuz Selim Köprüsü'nü yapmamış olsaydı, Marmaray yapmamış olsaydı, dünya debelenirken 'ne yapacağız' diye Çanakkale Köprüsü'nü yapıp bitirmemiş olsaydı Tayyip Erdoğan'a dokunmazlardı. Tayyip Erdoğan bütün bunları gerçekleştirdiği için Türkiye'nin altyapısını sağlam bir altyapı haline getirebildiği için geçmişte olduğu gibi bir fiskeyle düşmeyecek Türkiye'yi onlarla karşı karşıya bırakmadığı için elbette ki topyekun yükleniyorlar. Kimi getirirseniz getirin, Rifkin'i de getirseniz, ABD'yi de getirseniz, Avrupa'yı da getirseniz, topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz."

"Irak'ın kuzeyine girdiğimiz ve Suriye'de güvenli bölge oluşturduğumuz için bazıları bize kızıyor"

Irak'ın kuzeyine girdikleri ve Suriye'de güvenli bölge oluşturdukları için bazılarının kendilerine kızdığını ifade eden Soylu, "Ne yapacağız? Armut gibi bekleyecek miyiz? Öyle mi olacak yani? Hakurk'tan Afrin'e kadar terör devleti kur, ondan sonra o birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü adımlarını hesapla, bin yıldır bu ülkede kardeş gibi yaşayanları birbirine düşür, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, başörtülü, başörtüsüz, laik, dindar gibi herkesi bir ötekileştirmenin içerisine al, biz de seni seyredelim. İstediğin gibi parçala, istediğin gibi böl, sonra istediğin gibi yut. Geçti o günler." diye konuştu.

Soylu, 100 yıl önce bu ülkeyi emanet edenlere mahcup olamayacaklarını dile getirerek, "Osmanlı Devleti'ne, Selçuklu'ya mahcup olamayız. Bugün eğer bu noktadaysak tam 21. asrın başından itibaren attığımız adımlarla ilgilidir. Bugün savunma sanayini geliştirmemiş olsaydık, milli mühimmatlarımız olmamış olsaydı, insansız hava araçlarımız olmamış olsaydı, Atak helikopterlerimiz olmamış olsaydı, bugün füzelerimiz olmamış olsaydı, biz oralarda bize karşı kurulan oyunları bozamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi profesyonel askerliğe, teknolojiyle donanan bir güvenlik yapısına taşıdığını anlatan Bakan Soylu, içeride ve dışarıda terör örgütünü temizleyerek etkisiz hale getirebilmek için büyük bir çabanın da ortaya konulduğunun altını çizdi.

Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünün insanları okul, hastane, öğretmen diye istismar ettiğine değinerek, "Tayyip Erdoğan, terör örgütünün ve terör örgütü yandaşlarının elindeki iftiraları, gücü yetmeyen Türkiye'den kaynaklanan iftiraları ellerinden aldı. Şırnak'a bugün profesörler gidiyor, ders veriyor. Hakkari'ye bugün profesörler gidiyor, ders veriyor, doçentler gidiyor ders veriyor. Gecenin saat on ikisine kadar, birine kadar, ikisine kadar, üçüne kadar, dördüne kadar insanlar huzurla beraber yaşıyorlar, gidip geliyorlar. Akşamın saat dördünde kepenk kapatan, Doğu ve Güneydoğu bugün gece yarısına kadar alışveriş yapıyor, otelleri dolu ve insanlar huzur içerisinde." şeklinde konuştu.

Sınır ötesinde Türkiye'ye tehdit üreten terör örgütünün bütün yataklarının, bütün inlerinin tasfiye edildiğini belirten Soylu, Türkiye'nin harekatlarla çok güçlü bir adım attığını söyledi.

"300 yıldır ilk kez bu makası kapatıyoruz"

Bakan Soylu, Türkiye'nin ne yaptığını ve ne ortaya koyduğunu iyi bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün etrafınızdaki o bizi sarmalamaya çalışanlar kendilerinin bir tehdit içerisinde olduğunu düşünüyorlarsa stratejik adım atan, ne yaptığını bilen, altyapısını ilk şekilde tahkim eden, geleceği iyi planlayan bir Türkiye'yi tam anlamıyla iyi okudukları için ama eksik buldukları takip edemedikleri bir şey var, daha yeni başlıyoruz yeni. Bu söylediklerimi sizler gerçekleştirdiniz. Neyle biliyor musunuz? Birbirinize tutunarak. Neyle biliyor musunuz? Elli gramlık oy pusulasıyla. Neyle biliyor musunuz? Onların ortaya attığı ama zerre kadar inanmadıkları demokrasiyi burada tam anlamıyla işleterek sizler başardınız, sizler gerçekleştirdiniz. Şimdi daha iyisini gerçekleştireceğiz. Daha iyisini yapacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la bir daha böyle bir fırsatı bulamayız. Bir daha Batı'yı bu kadar yönsüz, Batı'yı bu kadar vizyonsuz, Batı'yı bu kadar istikameti belirsiz bir şekilde yakalayamayız. Bu kadar Batı'nın liderlerinin 'ne yapacağım' diye başını iki elinin arasına alıp çaresizlik içerisinde bulundukları bir zamanı bir daha yakalayamayız. 300 yıldır ilk kez bu makası kapatıyoruz. Bu millet adına kapatıyoruz. Bu ülke adına kapatıyoruz. Gelecek nesillerimize altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz."

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne söylerlerse söylesinler biz Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına değil, istikametimize bakacağız. Her türlü iftirayı, her türlü tezviratı, her türlü yalanı, her türlü desteksiz atışı ortaya koyan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bunu ilk kez yaptıklarını düşünmeyin. Türkiye'ye kimyasal silah yalanını atanlar bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlı ordumuzu 2 bin yıllık ordumuzu bir iftirayla karşı karşıya bırakıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, jandarmasını, polisini, 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapan' bir iftirayla suçluyorlar. Sonra bana kızıyorlar. Ne demişim ben? Eğer iddiasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir demişim. Gene diyorum, gene diyorum. İddianı ispat et. Rifkin'i getirmene gerek yok. Yalan dolan bir vizyon oluşturmana gerek yok. Bu ülkeye, bu devlete iftira ediyorsunuz. Bunlar gençliğinde de böyleydi. Devlete iftira ederlerdi. Sabah akşam polise, askere, jandarmaya küfrederlerdi. Bugün Meclisin çatısı altındalar. Aynı anlayışı ortaya koyuyorlar. HDP'yle kol kolalar. Masanın altındalar. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya? Bu millet adam olanı da adam olmayanı da 1000 kilometre uzaktan tanır."

Bakan Soylu, 2023 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a çelme takmak isteyenlerin hüsrana uğrayacağını ifade etti.

Terörle mücadelenin her yerde devam ettiğini anlatan Soylu, "Bugün terörle mücadelede Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanos dağlarında bir tek terörist kalmadı. PKK'nın çıktığı tarihten itibaren ilk defa, tertemiz. Tendürek, Tendürek Dağı'nda terörist kalmadı, tertemiz. Karadeniz'i ürkütüyorlar, korkutuyorlar. Giresun'dan Trabzon'a, Gümüşhane'ye, Bayburt'un yaylalarına kadar bir tek terörist kalmadı. Tertemiz. Çok şükür. Allah'a hamdolsun. Erzurum'dan Erzincan'a kadar bir tek terörist kalmadı. Şimdi ifade etmek istiyorum. Birçok alanda terörist kalmadı. Şurada sayı yüzün altına düştüğü zaman söyleyeceğim. Şu anda 120'nin altında. 3 tane daha sarı torba yapıldı. Hiç merak etmeyin." şeklinde konuştu.

Eskiden kış aylarında operasyonlara ara verildiğini hatırlatan Soylu, son 4 yıldır kış demeden sıfırın altında 20 derecelerde bile operasyonlara devam edildiğini dile getirdi.

Yurt dışında terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve Türkiye'nin gücünü göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Soylu, "Türkiye'nin dağlarında, 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bir tek terörist bırakmayacağız, bırakmayacağız, bırakmayacağız." dedi.

"Standardı yüksek bir ülke olacağız"

Bakan Soylu, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya huzuru ve barışı getireceğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bulunduğumuz bu coğrafyadaki bütün medeniyet değerlerimizi biz nakşedeceğiz. Bizden sonraki nesle nakşetmek için güç vereceğiz, kuvvet vereceğiz, emanet bırakacağız. Yapacağımız çok iş var. Hiç merak etmeyin. Standardı yüksek bir ülke olacağız. İnsanın ne zaman Cenabı Allah'a teslimiyet sağlayacağı belli değil. Belki yarım saat sonra ama bir daha Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider bulamayız. Böyle bir lider yüz yılda bir gelir. Ben o fırsatı kaçırmak istemiyorum. Ülkem adına, verilen görev adına bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Tayyip Erdoğan'la beraber attığımız adımların kuvvetini, gücünü, kudretini, namusunu, izzetini şerefini kaçırmak istemiyorum. Bu büyük mücadeleyi ortaya koyabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2023'ü sadece kendi seçiminiz olarak görmeyin. Bu seçim, Anadolu coğrafyasının seçimi olduğu kadar etrafımızdaki coğrafyanın barış, huzur seçimidir. Bu seçim dünyada mağdura, masuma ulaşmış her milletin kendi adına bir seçimidir. Bunun böyle olduğunu biliyoruz. İlk kez yakaladık bu fırsatı. Ne olursunuz bu fırsatı kaçırmayın."