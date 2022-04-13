Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine 'şerefsiz' dediğini belirterek, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız" dedi.
Gündem 13.04.2022, 12:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine 'şerefsiz' demesine kayıtsız kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
"Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?"
Bakan Soylu, "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu’nun abisi HDP Mv Musa Piroğlu Türk Polisi’ne “şerefsiz” dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.
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