Bakan Soylu'dan İBB çalışanları hakkında başlatılan teftişe ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları hakkında başlatılan teftişe ilişkin açıklama yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük bedeller ödedi. Hala kayıplarımız bizim üzerimizde. Ülke olarak millet olarak tüm tedbirleri alma sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz söz konusu. Sadece İçişleri Bakanlığımızdan 50 bin kişi ihraç edildi. terör örgütleriyle bağlantılı oldukları için.

Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz? Yarın öbür gün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse yarın bize siz neden işinizi yapmadınız denmez mi? Başımıza gelecek felaketi engellemeye çalışıyoruz. Terör bağlantılı kişilerin çalıştığına dair ihbarlar geldi. Bu siyasi bir durum değil, güvenlik boyutu var."

İçişleri Bakanlığı; İBB bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine,özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.