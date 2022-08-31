Bakan Soylu'dan Faruk Fatih Özer'in iadesine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katıldı.

Bakan Soylu, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Thodex'in kurucusunun iade süreci

Soylu, kırmızı bültenle aranan ve dün Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer ile ilgili konuştu:

"Hem dosya hem iade süreci için iki arkadaşımız şu anda Arnavutluk'talar. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle birlikte hareket edecekler, deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve karar çerçevesinde biz iadesini bekliyoruz. Arnavutluk'taki mahkemenin tarihine ve kararına göre iadesini bekliyoruz."

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapılmıştı; “Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı.”

INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Özer hakkında, İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı