Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da bombalı saldırıda yaralananlarla ilgili açıklama

Soylu ayrıca "Sorgulanan kişi arabayı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilenlerden birisi" bilgisini paylaştı.

Sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş bir araç patlatıldı.

Patlamada 8 polis memuru ve bir sivil yaralandı.

Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edildi.

Soylu ayrıca "Sorgulanan kişi arabayı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilenlerden birisi" bilgisini paylaştı.

Sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş bir araç patlatıldı.

Patlamada 8 polis memuru ve bir sivil yaralandı.

Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edildi.

9 yaralının tümü taburcu edildi

Soylu, yaralanan 9 kişiden 8'inin polis birinin de sivil mühendis olduğunu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüklerini ve şu anda hepsinin taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün bir saat bile geçmeden el birliğiyle hem arabayı bırakanı hem bombayı yerleştireni Lice'de yakaladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sorgulanan kişi arabayı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilenlerden birisi. Yaklaşık o soruşturmanın çerçevesi içerisinde de 5 kişi gözaltında. Operasyonumuz genişleyerek devam edecektir."