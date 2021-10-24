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Bakan Soylu'dan ABD'ye tepki: Dünyanın en büyük tiyatrosu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla Türkiye'nin 'gri listeye' alınmasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Bizi gri listeye alıyorlar da peki ya terörü destekleyen Amerika?" diyerek "Dünyanın en büyük tiyatrosudur" yorumunda bulundu.

Gündem 24.10.2021, 12:33
Bakan Soylu'dan ABD'ye tepki: Dünyanın en büyük tiyatrosu

Hakkari Yüksekova'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR

Bölgenin terörden arındırılmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Bakan Soylu, "Hakkari için her şey yeniden başlıyor" dedi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zor dönemlerden geçtik. Bunu yeniden yaşatmak isteyenler var. Buradaki huzurun tüm coğrafyayı değiştireceğini biliyorlar ve bunu bozmak istiyorlar. Batı'da "Türkiye nasıl bu noktaya gelebildi?" haseti var.

Bakan Soylu, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde hizmet veren Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), kara para aklandığı ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla, daha sıkı izlenme yapılması için Türkiye'yi 'gri listeye' almasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

TERÖRÜ DESTEKLEYEN AMERİKA

Bizi gri listeye alıyorlar da peki ya terörü destekleyen Amerika? Bu dünyanın en büyük tiyatrosudur. Bu sene Hakkari'de 12 terör örgütü mensubu teslim oldu. Terörle mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde gerçekleştirmemiş olsaydık bugünler hayaldi.

#süleyman soylu #Hakkari
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