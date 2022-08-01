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Bakan Soylu'dan '3 cemevine yönelik saldırı' hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Gündem 01.08.2022, 16:31
Bakan Soylu'dan '3 cemevine yönelik saldırı' hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1- Eski Türkiye'den farklı olarak bu planli provokasyon faili meçhul kalmadı .

2- Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon , Milletimizin " Birlik Duvarına " çarptı .

3- Sayın Cumhurbaşkanız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında ; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi . 8600 talebin 5600'ü karşılandı .

Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi , tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir . 4- Soruşturma derinleşmiş , yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır . Elde edilen tüm bilgiler , yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planli provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık...

#Cemevi #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Muharrem ayı
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