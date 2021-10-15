Bakan Soylu açıkladı! Yüzde 69’u bot hesap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Galata Kampüsü Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen 2021-2022 akademik yıl açılış törenine katıldı.

Akademik yılın ilk dersini veren Soylu, Türkiye’nin teknolojik alt yapısına da değinerek, “Dün bir ‘siyasi cinayetler’ tartışması vardı. Sosyal medyada siyasi cinayetler tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69’u bot hesaplardır.” dedi.

Siber güvenlik ile ilgili yeni çalışmalara adım atıldığını belirten Soylu vatandaşları uyararak, “Bizim insansız hava araçlarımızda öyle bir yazılım var ki otomatik olarak insanı, havyanı, silahı tanıyor. İşte yapay zeka... Bizim öyle yazılımlarımı var ki... Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye’ye sesleniyorum. Sosyal medyada ‘siyasi cinayetler’ tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69’u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız. Amerika’daki Rusya’daki yüz tarama sistemini gördüm. Bizim çocukların yazdığı yüz tarama sistemi onları fersah fersah edecektir. Bizim Siber Güvenlik Operasyon Merkezi, 24 saat tüm saldırıları kendi bakanlığımızdan ölçmeye, takip etmeye çalıştık. 2 gün önce Parlamento’daki vekil arkadaşlarımız elektronik kelepçe konusunda ne noktaya geldiğimizi, 1000’i aşkın olay oldu, bir tek küçük bir darbın dışında herhangi bir şikayet edenle edileni karşı karşıya bulunduran bir olayla karşı karşıya kalmadık. Önümüzdeki ay Roma’da Türkiye bunun ödülünü alacak. 7/24 saat çalışan makamımıza yönelik tüm siber saldırıların önlenmesi ve faillerin tespit edilmesine ilişkin sistem kurduk. Bizden uyarması siber ortamda düzgün dursunlar, kimseye bulaşmasınlar” dedi.