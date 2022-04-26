Bakan Soylu açıkladı: TÜGVA'ya bomba bırakan terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını bildirdi.
Gündem 26.04.2022, 20:30
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.
21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y.,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 26, 2022
İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.
Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler
Kaynak: AA
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