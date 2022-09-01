Bakan Soylu açıkladı: TFF saldırganları yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, TFF binasına saldırı olayının zanlılarının kısa bir süre içerisinde yakalandığını açıkladı.
Gündem 01.09.2022, 22:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına saldırı ile ilgili, "Bu olayın zanlıları kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin dikkatli çalışmaları sonucunda alındı." dedi.
Olay
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına Yönetim Kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı yapıldı.
Alınan bilgiye göre, TFF merkez binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla ateş açıldı. Binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırı sırasında Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğu ve toplantı odasının bulunduğu kata mermi isabet ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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