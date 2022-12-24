Bakan Soylu açıkladı: Bugüne kadarki en büyük Eren operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehit Teğmen Hubeyib Turan"ın adı verilen operasyonda 3 bin 650 personelin görev aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadarki en büyük Eren operasyonu olma özelliği taşıyan, "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Operasyonu"nun Diyarbakır Lice merkez olmak üzere, Bingöl, Batman ve Muş kırsallarında başlatıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, açıklamalarında şunları kaydetti;

Diyarbakır'da Lice bölgesinde en büyük Eren operasyonunu bu gece sabaha kadar kahraman jandarmamızın, polis özel harekatımızın, korucularımızın ve tüm unsurlarımızın operasyona başlamasıyla en büyük Eren operasyonunu inşallah icra edeceğiz. Temizleye temizleye geliyouz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, terörle mücadele konseptini 15 Temmuz 2016'dan sonra değiştirmesiyle ve talimatları çerçevesinde sürekli operasyon mantığı ile terör örgütünün bulunduğu inlerinde imha anlayışıyla ve ortaya koyduğumuz büyük bir mücadele gücü ve azmiyle devam ediyoruz.

Terör örgütünün daha önce üslendiği bölgelerin bir çoğu şu anda tertemiz. En son kahraman jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, polis özel harekatımızın, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği Eren-17 Sonbahar Kış Abluka operasyonunda hedef bölgelerimizden biri olan Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz ve özellikle Tuşimiya Vadisinde uzun zamandır terör örgütünün orada bulunmasıyla birlikte bizim için bir tehdit oluşturan teröristleri Eren-17 Sonbahar Kış Abluka operasyonunda etkisiz hale getirmiş olduk.

"3 bin 650 personelle bu harekat başladı"

Yine bu sektör temizlenmeye muhtaç bir sektör. Burada geçen yıl ve bu yıl ve bu yıl ve ondan önceki yıl yaklaşık 300 milyon kök kenevir son üç yılda burada terör örgütünün finansına yönelik dikilen kök kenevir ele geçirildi. Yani öncelikle terör örgütünün bu bölgedeki finansmanını kuruttuk. Şimdi terör örgütünün bu bölgedeki bütün varlığını kurutacağız. 3 bin 650 personelle bu harekat başladı. Jandarma, polis özel harekat, jandarma özel harekat ve korucu timlerimizle birlikte bu harekat başladı. Bu harekatın bitiş tarihi burada bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Teröristler bittiği zaman bu harekat burada bitecek. Lice ne zaman temiz olacak bu harekat sona ermiş olacak.

"4 vilayette icra edilecektir"

Kışın olması, kar olması bizi hiç bir şekilde etkilemeyecektir. Bu vesileyle burada bu harekatın alanı Diyarbakır Lice merkez olmak üzere Muş Şenyayla, Sağgöze Bingöl ve Batman Sason, Zori bölgesi olmak üzere tam 4 vilayette icra edilecektir. Yine söylüyorum Allah nasip edecek yine bu tepede Lice de tertemiz diyebileceğiz.

Temizlenme hedefi olan alanlardan bir tanesi de Cumhuriyetin birinci asrını kapatıp Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken inşallah Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak anlayışını gerçekleştireceğiz. Şehitlik hepimiz için arzu edilen istenilen ve ulaşılması bizim için en kıymetli mertebedir. Burada bu mücadeleye yine gazilik her birimiz için bu mücadeleyi yapan tüm kahramanlarımız için manevi anlamda da en önemli mertebelerden bir tanesidir. Hiç birimizin korkusu yok. Allah'a şükür cesaretimiz en üst noktada. Arkadaşlarımızın kabiliyetleri ve kapasiteleri en üst noktada. Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta bütün dünyaya parmak ısırtıyor. Şu arada kurduğumuz teknoloji, buradan operasyonu kabiliyetlerimizle ve kapasitelerimizle icra ettiğimiz alan bundan 10-20-30 yıl önce hayal edilemeyecek bir noktada.