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Bakan Soylu açıkladı: Amasra'daki maden patlamasında 14 vefat var

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında 14 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gündem 14.10.2022, 23:01 15.10.2022, 00:10
Bakan Soylu açıkladı: Amasra'daki maden patlamasında 14 vefat var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi.

Soylu, "3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor." açıklamasında bulundu.

#içişleri bakanı #süleyman soylu #amasra
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