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Bakan Soylu açıkladı: 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu.

Gündem 20.09.2022, 22:45
Bakan Soylu açıkladı: 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmadıklarını vurguladı.

Bakan Soylu, "Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#süleyman soylu #Adana #kaçak akaryakıt
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